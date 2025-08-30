70 тисяч калорій: яку ціну організм жінки платить за вагітність

Вагітність — це процес, який вимагає від організму жінки значних енергетичних витрат. Загальна кількість додаткових калорій, необхідних для підтримки вагітності та розвитку плода, становить приблизно 70 тисяч, хоча науковці зазначають, що універсального показника не існує. Ці дані наводить видання Live Science.

Експерти підкреслюють, що вагітність є суттєвим навантаженням на організм, і додаткова енергія потрібна протягом усіх дев’яти місяців. Загальні оцінки коливаються від 50 тисяч до 85 тисяч додаткових калорій за весь період.

Професор еволюційної антропології та глобального здоров’я з Університету Дюка, Герман Понтцер, вважає, що для більшості жінок 50 тисяч калорій — це занижена цифра, і реальна потреба, ймовірно, становить 70 тисяч або навіть більше.

Різні підходи до розрахунків

Наукові дослідження використовують різні методи для оцінки енергетичних потреб вагітних.

Семюел Гінтер, який очолював команду, розробив формулу для підрахунку енергетичної вартості вагітності у багатьох видів, включаючи людей. Їхні розрахунки показали, що вагітній жінці потрібно близько 50 тисяч додаткових калорій протягом дев’яти місяців порівняно з невагітною.

Професорка педіатрії та нутриціології Ненсі Бутт, разом з колегами, провела аналіз кількох досліджень і дійшла висновку, що загальні енерговитрати становлять 77 675 калорій. Це включає приблизно 90 додаткових калорій щодня у першому триместрі, 287 — у другому та 466 — у третьому.

Інший аналіз підтвердив, що потреби під час вагітності становлять від 78 400 до 84 700 додаткових калорій за весь період.

Лише близько 4% цих калорій безпосередньо йдуть на ріст клітин плода. Решта енергії витрачається на підтримку організму вагітної жінки, який зазнає значних змін.

— Енерговитрати — це вся робота, яку ваші клітини виконують щодня. А під час вагітності, коли організм набирає приблизно 12 кілограмів у нормі, вся ця додаткова тканина — це додаткові клітини, яких раніше не було. І всі вони повинні працювати, — пояснюють фахівці.

Таким чином, додаткові калорії потрібні не лише для живлення дитини, але й для підтримки збільшеної маси тіла, кровотворення, роботи плаценти та інших важливих процесів, які відбуваються в організмі майбутньої матері.

