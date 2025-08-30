70 тысяч калорий: какую цену организм женщины платит за беременность

Беременность — это процесс, который требует от организма женщины значительных энергетических затрат. Общее количество дополнительных калорий, необходимых для поддержания беременности и развития плода, составляет приблизительно 70 тысяч, хотя учёные отмечают, что универсального показателя не существует. Эти данные приводит издание Live Science.

Эксперты подчеркивают, что беременность является существенной нагрузкой на организм, и дополнительная энергия нужна в течение всех девяти месяцев. Общие оценки колеблются от 50 тысяч до 85 тысяч дополнительных калорий за весь период.

Профессор эволюционной антропологии и глобального здоровья из Университета Дьюка, Герман Понтцер, считает, что для большинства женщин 50 тысяч калорий — это заниженная цифра, и реальная потребность, вероятно, составляет 70 тысяч или даже больше.

Разные подходы к расчетам

Научные исследования используют разные методы для оценки энергетических потребностей беременных.

Сэмюэл Гинтер, который возглавлял команду, разработал формулу для подсчета энергетической стоимости беременности у многих видов, включая людей. Их расчёты показали, что беременной женщине нужно около 50 тысяч дополнительных калорий в течение девяти месяцев по сравнению с небеременной.

Профессор педиатрии и нутрициологии Нэнси Бутт вместе с коллегами провела анализ нескольких исследований и пришла к выводу, что общие энергозатраты составляют 77 675 калорий. Это включает приблизительно 90 дополнительных калорий ежедневно в первом триместре, 287 — во втором и 466 — в третьем.

Другой анализ подтвердил, что потребности во время беременности составляют от 78 400 до 84 700 дополнительных калорий за весь период.

Лишь около 4% этих калорий непосредственно идут на рост клеток плода. Остальная энергия расходуется на поддержание организма беременной женщины, который претерпевает значительные изменения.

— Энергозатраты — это вся работа, которую ваши клетки выполняют ежедневно. А во время беременности, когда организм набирает приблизительно 12 килограммов в норме, вся эта дополнительная ткань — это дополнительные клетки, которых раньше не было. И все они должны работать, — объясняют специалисты.

Таким образом, дополнительные калории нужны не только для питания ребенка, но и для поддержания увеличенной массы тела, кроветворения, работы плаценты и других важных процессов, которые происходят в организме будущей матери.

Напомним, что внематочная беременность встречается приблизительно у одной из 80 женщин, а иногда и чаще, если учитывать не диагностированные случаи. Ее невозможно сохранить, и при отсутствии лечения она представляет реальную угрозу для жизни.

