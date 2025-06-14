Страхи будущих мам в Украине: как война изменила беременность

Беременность — это не только радостное ожидание, но и период, сопровождающийся множеством страхов и тревог, которые могут значительно повлиять на психологическое состояние женщины.

В Украине, особенно в условиях войны, эти опасения становятся еще острее.

Перинатальные психологи играют ключевую роль в поддержке будущих мам, помогая им справиться с этими вызовами. Поэтому специалисты Юлия Шпилевская, Дарья Люлько и Мария Мельникова поделились самым важным с УП.Життя.

Изменения в психике и первые страхи беременности

Во время беременности психика женщины претерпевает изменения, что делает ее более уязвимой.

Как отмечают перинатальные психологи Юлия Шпилевская, Дарья Люлько и Мария Мельникова, в этот период сложно работать с глубокими психологическими проблемами, однако можно эффективно прорабатывать поверхностные страхи и убеждения, чтобы уменьшить тревожность.

Одно из частых опасений — тревога по поводу движений ребенка. Женщины начинают тщательно подсчитывать движения, и любое незначительное изменение может вызвать панику.

Психологи успокаивают, что небольшая вариация в движениях — это норма, ведь ребенок реагирует на эмоциональное состояние матери. В таких случаях хорошо помогают дыхательные практики, прогулки или чашка теплого чая.

Другой распространенный страх — опасение преждевременных родов, особенно среди тех, кто имеет медицинский опыт.

Например, акушерка, которая часто сталкивалась с преждевременными родами в своей практике, может бояться повторения этого опыта.

Работа с психологом помогает снизить интенсивность таких страхов, улучшить сон и общее самочувствие.

Навязанные страхи и их влияние

Дарья Люлько отмечает, что иногда страхи беременных могут сбываться из-за их чрезмерной реалистичности в сознании женщины.

Например, если в детстве женщина имела проблемы со здоровьем, она может опасаться, что ее ребенок также будет болезненным.

Также значительным страхом являются тяжелые или осложненные роды, особенно у женщин, которые уже имели такой опыт (операции, разрывы, кесарево сечение).

Однако специалисты подчеркивают: каждая беременность и роды индивидуальны.

Часто последующие роды проходят значительно легче.

Довольно необычный, но вполне реальный страх — опасение, что новорожденный ребенок не понравится.

Хотя новорожденные могут выглядеть иначе, чем “идеальные” младенцы с фото, психологи уверяют, что для матери ее ребенок всегда самый лучший.

Многие страхи навязаны окружением и информационным полем. Рассказы родственников, подруг или истории в соцсетях об осложнениях беременности, замерших беременностях, выкидышах или выявлении патологий могут сильно влиять на восприятие будущей мамы.

То, насколько женщина “примеряет” эти страхи на себя, зависит от ее эмоционального состояния и психологической устойчивости.

Влияние войны на беременность

Война в Украине добавила новые вызовы, усилив уже существующие и создав новые “безопасностные” запросы. Теперь женщины переживают не только за роды, боль и здоровье ребенка, но и за:

ракетные обстрелы и блэкаут;

возможность остаться без медицинской помощи из-за оккупации;

рождение ребенка без поддержки партнера, если он на фронте или женщина выехала за границу.

Кроме того, отсутствие поддержки для молодых мам в обществе, где господствует установка “всем тяжело, чего ноешь?”, негативно влияет на психологическое состояние беременных.

Переживания за безопасность и будущее также отражаются на способности к зачатию. Даже при полном медицинском здоровье супругов, сильный стресс может привести к психогенному бесплодию.

Зафиксированы случаи, когда пары, где муж прошел через боевые действия, чаще сталкивались с проблемами при зачатии.

Хронический стресс также может вызвать заболевания щитовидной железы и нарушить гормональный цикл, что затрудняет беременность.

Почему важно готовиться к родам?

Самый большой страх перед родами, по словам перинатальных психологов, — это страх неизвестного.

Роды являются естественным процессом, но их течение сложно предсказать. Именно поэтому психологи настаивают на информационной и эмоциональной подготовке.

Курсы осознанного родительства, проводимые в родильных домах, предоставляют детальную информацию о стадиях родов, медикаментозном сопровождении, показаниях к кесареву сечению и немедикаментозных методах обезболивания.

Опыт мам или бабушек может отличаться от того, что рекомендуют современные гинекологи, поскольку подходы и протоколы меняются.

Знание о ходе родов (этапы, правильное дыхание) является чрезвычайно важным.

От дыхания зависит не только насыщение ребенка кислородом, но и стабилизация психики матери, уменьшение напряжения и контроль боли.

Также на таких курсах предоставляются юридические консультации по акушерской деятельности, чтобы женщины знали свои права и могли избежать нежелательных вмешательств.

Потеря ребенка: невидимое горе, о котором молчат

Потеря ребенка на любом сроке беременности — замершая беременность, выкидыш или рождение мертвого ребенка — является чрезвычайно тяжелой ментальной травмой. Это глубокий и деликатный запрос, который требует максимальной поддержки.

Женщине важно дать возможность проговорить потерю, пережить горе и осознать, что ее вины в этом нет.

Часто женщины, потерявшие ребенка, начинают винить себя.

Мария Мельникова отмечает, что в обществе до сих пор не принято горевать по детям, потерянным во время беременности.

В отличие от потери мужа или жены, для родителей неродившихся детей нет устоявшегося термина (их часто называют “родителями ангелов”).

В Украине существуют общественные организации, такие как Опека ангелов, которые предоставляют терапевтические группы, где люди могут поделиться своим горем и получить поддержку.

Эмоциональное состояние женщины после родов

После родов многие женщины испытывают истощение — как физическое, так и ментальное, ведь роды могут длиться часами. Организм сталкивается с новым мощным гормональным всплеском.

В течение 2-3 дней после родов может возникнуть бэби-блюз — эмоциональное состояние, характеризующееся внезапным ухудшением настроения, раздражительностью, грустью, чувством постоянной усталости и плаксивостью.

Женщина начинает осознавать себя мамой, иногда скучает по “беззаботной” жизни и чувствует вину за такие мысли. Бэби-блюз, как правило, длится 2-3 недели и проходит самостоятельно.

Однако от бэби-блюза следует отличать послеродовую депрессию. Это значительно более тяжелое эмоциональное состояние, которое может потребовать медикаментозного лечения.

Женщина может быть чрезмерно эмоциональной или, наоборот, закрываться в себе; реагировать истериками или плачем на потребности ребенка, а в крайних случаях — причинить вред себе или ребенку, иметь суицидальные мысли. В таких ситуациях своевременная помощь специалистов является критически важной.

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