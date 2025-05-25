“Муж перед зачатием часто пил и питался кое-как. Это может как-то повлиять на мою беременность?”

Беременность наступает не всегда по плану или в моменты, когда пары этого хотят. Иногда случается так, что женщина не знает, что беременна в течение первых нескольких месяцев. Случаи бывают разные.

Но те, кто очень ответственно относятся к родительству, обычно задолго до зачатия начинают подготовку: полезно питаются, отказываются от вредных привычек, налаживают спокойный ритм жизни.

А за сколько нужно начинать подготовку? Или, если беременность уже наступила, а пара не соблюдала все нужные правила — как минимизировать риски для ребенка? Об этом Вікнам рассказала семейный врач Виолетта Лийка.

За сколько месяцев до зачатия нужно вести здоровый образ жизни

Виолетта объясняет, что ответственность за беременность и ее течение стигматизированно перекладывают на женщину. Однако не стоит забывать, что именно два генетических материала участвуют в процессе: и мужской, и женский. Поэтому двое участников зачатия должны к нему ответственно готовиться.

Согласно рекомендациям, оптимальный срок ведения здорового образа жизни — минимум три месяца до зачатия ребенка.

Как мужчине, так и женщине, нужно избегать алкоголя, наркотиков, табачных изделий. Не будем стигматизировать продукты и называть их вредными, но лучше избегать обработанной, высококалорийной, жирной пищи.

Конечно, в нынешних реалиях спокойный сон звучит странно, однако стоит стараться его обеспечивать. При подготовке к зачатию нужно сдать анализы и закрыть все дефициты витаминов или других питательных веществ.

Особое внимание стоит обратить на хронические заболевания, и то, что можно преодолеть, например, ожирение, высокий холестерин и т.д.

К сожалению, немногие люди придерживаются этого, но это очень важно. Качество материала мужчины, то есть спермы, напрямую зависит от образа его жизни, — добавляет Виолетта Лийка.

На ДНК сперматозоидов оказывают влияние алкоголь, стресс, неполноценное питание, токсины, недостаточный сон, отсутствие спорта. Все в комплексе может привести к снижению фертильности, повышению риска выкидышей, возможным генетическим нарушениям у плода.

Что делать, если беременность уже наступила

Конечно, если беременность была желанной, однако родители не совсем соблюдали правила зачатия малыша, прерывать ее не стоит. Семейный врач объясняет, что не следует паниковать.

Много или большинство беременностей наступает без так называемых “идеальных условий”, и ребенок, вероятнее всего, будет абсолютно здоров. Но очень важно полноценно вести беременность, обязательно сдавать анализы, делать УЗИ и генетические скрининги.

Партнеры должны отказаться от вредных привычек, ультраобработанной пищи, снизить факторы стресса. Питание должно быть качественным, но умеренным. Чрезмерный набор веса во время беременности не полезен ни для плода, ни для женщины.

Алгоритм почти не отличается: нужно сдать анализы и закрыть все дефициты витаминов. Обязательно сделать необходимые скрининги, глюкозотолерантный тест, проверить щитовидную железу, гемоглобин и другие микроэлементы.

Часто родители, которые точно знают, что употребляли алкоголь или курили по состоянию на момент зачатия, хотят сделать генетические тесты, чтобы убедиться, что с ребенком точно все хорошо. Виолетта Лийка советует не умалчивать такие вещи и обо всем рассказать врачу, который будет вести беременность.

Каждая ситуация индивидуальна, но нужно помнить о факторах риска: 35+ лет, наследственные болезни и т.д. Если же твоя тревога не дает спокойно вынашивать ребенка, конечно, такой тест можно сделать для самоуспокоения.

В целом нынешние методы очень современны, они не инвазивны и могут помочь выявить основные хромосомные аномалии с очень раннего срока, буквально с 10-й недели.

От зачатия после неправильного питания, вредных привычек, нехватки витаминов и несоблюдения других желаемых правил беременность может осложниться. На этапах от формирования плаценты до развития плода.

Так что лучше выдержать трехмесячный срок воздержания от алкоголя, сигарет и вредной пищи ради здоровья будущего малыша.

