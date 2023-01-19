Готовиться нужно обоим! Что необходимо знать мужу в период планирования беременности жены — советы гинеколога

У нас в семье будет пополнение! Немало семейных пар по всему миру пытаются увидеть тест на беременность с теми самыми долгожданными двумя полосками и сообщить родным радостную весть.

В связи с различными причинами могут возникать трудности, когда все попытки забеременеть напрасны. Но почему так происходит?

Часто к зачатию готовится только женщина. Но при планировании беременности следует помнить, что должны быть здоровы оба партнера.

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О том, как следует готовиться к беременности, рассказала гинеколог Богуслава Мединская в своем Instagram.

Мужчина дает половину генетического материала будущему ребенку. И для зачатия нужны две здоровые половые клетки высокого качества — яйцеклетка и сперматозоид, — рассказывает Мединская.

Когда начинать мужу готовиться к беременности жены

Сперматозоиды в теле вырабатываются в течение цикла, который длится 90 дней. Именно поэтому начать подготовку к зачатию ребенка стоит за три месяца до беременности.

За этот срок сперматозоиды обновятся, и при правильной подготовке повысится их качество и количество.

Как готовиться мужу к беременности жены

Спорт

Качество спермы значительно улучшается, если мужчина занимается активными видами спорта. Особенно полезными являются плавание, бег, поднятие веса.

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Но не все спортивные нагрузки будут полезны. Некоторые наоборот могут навредить. Например, катание на велосипеде или конный спорт могут приводить к уменьшению сперматозоидов в организме.

Вес

Необходимо следить за весом мужчины. Потому что избыточная масса тела или ожирение снижают качество спермы.

Также лишний вес приводит к нарушениям гормонального фона: снижается уровень тестостерона и повышается уровень эстрадиола. В результате уменьшается выработка спермы.

Курение

Табак негативно влияет на репродуктивную функцию обоих партнеров.

К сожалению, большинство курильщиков эту информацию всерьез не воспринимают. Однако об отказе от курения стоит задуматься хотя бы тем мужчинам, которые планируют детей.

Токсины, образующиеся после сгорания сигарет или электронных сигарет, в первую очередь препятствуют подвижности сперматозоидов и ведут к снижению качества спермы, — рассказывает гинеколог.

Также от курения сперма становится вязкой и в результате это затрудняет ее прохождение по семявыводящим протокам и нарушает пробивание сперматозоидов через матку и маточные трубы к яйцеклетке.

Алкоголь

При планировании беременности следует сократить употребление алкоголя. Можно не полностью отказываться от него. Разрешено употреблять умеренное количество алкоголя, что составляет примерно две порции в неделю.

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Одна порция алкоголя — это около 350 мл пива, 150 мл вина или 40 мл крепких напитков.

Питание

Для мужчины важно правильно и сбалансировано питаться. Это необходимо, чтобы улучшить качество сперматозоидов.

Поэтому нужно придерживаться следующих правил:

Соблюдать питьевой режим.

Исключить из рациона быстрые углеводы, фастфуд, жареную и жирную пищу, сладкие газированные напитки.

Продукты в ежедневном рационе будущего папы должны содержать клетчатку, белок, витамины группы А, С и Е.

Витамин Е отвечает за способность к оплодотворению. Также он повышает уровень тестостерона в организме. Витамины группы E содержатся в орехах, хлебе, авокадо, шпинате, крупах, растительном масле.

Добавление Омега-3 в рацион поможет увеличить количество сперматозоидов и их подвижность.

Важным компонентом рациона является цинк, фолиевая кислота, селен.

Перегрев

Избегай перегревания паховой части тела. Посещение бани и/или сауны один – два раза в неделю, использование подогрева сиденья в автомобиле — все это приводит к снижению подвижности и качества сперматозоидов.

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