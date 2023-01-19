Родительство

Готовиться нужно обоим! Что необходимо знать мужу в период планирования беременности жены — советы гинеколога

Диана Просяник, практикант сайта 19 января 2023, 14:00
Що необхідно знати чоловіку
Фото: Unsplash

Больше новостей
Що подарувати мамі на день народження
Для садовода, гостиной, спортивной и для отдыха: идеи подарков для мамы на день рождения
Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення трибуналу для Росії
Наказать Путина и Лукашенко! Европарламент принял резолюцию по созданию трибунала для России
Градусник
Без паники: что делать, если разбился градусник
WiFi без світла
Магия вне Хогвартса: как использовать домашний Wi-Fi, если выключили свет
Смотреть больше

Материалы по теме

рассеянный склероз
А може початися і в 20 років. Що ти не знав(-ла) про розсіяний склероз та як його розпізнати
жіноче здоров'я
Как длительный стресс влияет на женское здоровье? Рассказывает эндокринолог
Тиреотоксикоз: симптоми, причини, лікування, профілактика
Раздражительность, дрожь и резкое похудение — что такое тиреотоксикоз, как его выявить и вылечить
Приймання сауни: користь, шкода та кому не можна відвідувати
Любишь париться, а что говорят твое сердце и кожа? Как посещать сауну, чтобы несла пользу, а не вред

Видео
0:08:02
Джонсон

Дайте украинцам оружие! Борис Джонсон на Украинском завтраке в Давосе
1:34:10
Сніданок у Давосі розпочався із серйозної заяви Зеленського про Путіна
Украинский завтрак в Давосе: мощное выступление Владимира Зеленского о борьбе Украины
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:10:54
Лікарня в Тростянці: обстріли пологового під час окупації
Готовы были прикрывать новорожденных собой — история больницы, которую обстреляли россияне во время оккупации Тростянца
0:04:29
Картини з Херсону
Арт-сопротивление. Херсонские художники представили работы, написанные в оккупации
0:04:40
Компенсація
Поврежденные дома в Киевской области восстановят бесплатно. Что важно знать о специальной программе
Карта бойових дій в Україні 19.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 19 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:43
Білорусь
Масштабные летные учения в Беларуси начались: что о них известно и станет ли больше тревог в Украине
0:02:55
Запоріжжя
Я не знаю, как мы выжили. Очевидица атаки по Запорожью едва сдерживает слезы
0:04:28
Селище Ветеринарне: яка ситуація після деокупації
Вон там, за лесом — россияне! Как живут люди в деоккупированном поселке вплотную к границе с РФ
Больше видео
Коли Великдень у 2023 році за православним та католицьким календарем
Читать дальше
Один из важнейших праздников у христиан: когда Пасха 2023
казахстан правила пребывания россиян
Читать дальше
Теперь как все иностранцы! Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания для россиян

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь