С детства успешный(-ая)! Как сформировать менталитет лидера у ребенка — рассказывает психолог

Не секрет, что лидерам по жизни легче. За счет определенных навыков, присущих менталитету лидера, достигать успеха в карьере, бизнесе или личной жизни значительно проще. Но как сформировать менталитет лидера и какие навыки нужно развивать?

Почетный консул Латвийской Республики в Украине, психолог и арт-терапевт Елена Вишнякова рассказала, почему важно и как сформировать менталитет лидера у ребенка и какие черты необходимо воспитывать в ребенке, чтобы он стал успешным.

Почему важно сформировать менталитет лидера еще в детстве, а особенно в наше время

Во взрослом возрасте менталитет лидера помогает управлять собой и другими, быть организатором и проводником. И поэтому формирование менталитета лидера еще с детства положительно отразится на будущем развитии.

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Если ребенок не планирует быть лидером в профессиональной сфере — ничего страшного. Приобретенные навыки лидера можно применять в своей жизни и взаимодействии с другими людьми.

Как сформировать менталитет лидера

Сейчас создано уже немало образовательных челленджей, которые помогают сформировать менталитет лидера.

Такие вызовы смогут помочь ребенку развить навыки организации, коммуникации, управления временем, принятия решений и планирования.

Также они развивают осознанность, уверенность в себе и способствуют развитию самостоятельности и индивидуальности.

О каких вызовах идет речь

Одним из таких челленджей, например, может быть организация социального мероприятия. Это поможет ребенку научиться планировать и организовывать события, коммуницировать с людьми и лидировать над группой людей.

Еще одним примером вызова для ребенка может быть создание бизнес-плана и запуск собственного проекта. Такой челлендж поможет научиться управлять собственными ресурсами и принимать важные решения.

Какие черты необходимо воспитывать в ребенке, чтобы он стал успешным

Управление временем и планирование

Ребенок, научен использовать время с пользой, а также умеющий планировать свои действия, сможет достичь в жизни большего, чем те, кто тратит время на непродуктивные дела.

Для того чтобы помочь ребенку развить эти навыки, нужно:

Научить малыша использовать планер, таблицу или календарь для планирования своих действий. Вместе с ребенком составить список ежедневных задач и помочь расставить приоритеты. Научить ребенка выделять время на выполнение важных задач и при необходимости отступать от развлечений. Объясни ребенку, для чего ему учиться планировать и управлять временем. Расскажи, что это может помочь в школе и даже во взрослом возрасте.

Развитие коммуникаций

Еще одним не менее важным фактором, влияющим на успех лидера, являются его коммуникационные навыки.

Уметь правильно коммуницировать важно будь-то в команде, в выступлении перед группой или в переговорах с клиентами. Задача лидера — ясно и эффективно выражать свои идеи и намерения.

Для того чтобы развить у малыша еще один навык лидера, нужно заинтересовать его в различных формах коммуникации. Например, это может быть:

Организация общения в виде дискуссии или рассказа. Так ребенок сможет выразить собственную точку зрения и высказать свои идеи. Обучение в виде ролевых игр. Малыш сможет выступать в роли лидера и справляться с коммуникацией с другими участниками. Привлечение ребенка к некоторым переговорам или разговорам взрослых, где он мог бы формировать собственное мнение или аргументы и выражать их. Также данная практика поможет научиться слушать других. Задание, где ребенку нужно представить свою идею или проект перед группой. Такое упражнение поможет выражать мысли в четкой и понятной форме. Игра, которая призвана на развитие коммуникационных навыков.

Важно помнить, что развитие коммуникационных навыков — это процесс, который требует времени и постоянной практики.

Не стоит ожидать, что ребенок моментально научится общаться с другими на таком же уровне, что и взрослые. Поддерживай малыша, показывая, что ценишь его усилия и попытки коммуницировать, а также предоставляя ему шанс показать себя и выступать перед другими.

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