С детства успешный(-ая)! Как сформировать менталитет лидера у ребенка — рассказывает психолог

Не секрет, что лидерам по жизни легче. За счет определенных навыков, присущих менталитету лидера, достигать успеха в карьере, бизнесе или личной жизни значительно проще. Но как сформировать менталитет лидера и какие навыки нужно развивать?
Почетный консул Латвийской Республики в Украине, психолог и арт-терапевт Елена Вишнякова рассказала, почему важно и как сформировать менталитет лидера у ребенка и какие черты необходимо воспитывать в ребенке, чтобы он стал успешным.
Во взрослом возрасте менталитет лидера помогает управлять собой и другими, быть организатором и проводником. И поэтому формирование менталитета лидера еще с детства положительно отразится на будущем развитии.
Если ребенок не планирует быть лидером в профессиональной сфере — ничего страшного. Приобретенные навыки лидера можно применять в своей жизни и взаимодействии с другими людьми.
Если ребенок не планирует быть лидером в профессиональной сфере — ничего страшного. Приобретенные навыки лидера можно применять в своей жизни и взаимодействии с другими людьми.
Сейчас создано уже немало образовательных челленджей, которые помогают сформировать менталитет лидера.
Такие вызовы смогут помочь ребенку развить навыки организации, коммуникации, управления временем, принятия решений и планирования.
Такие вызовы смогут помочь ребенку развить навыки организации, коммуникации, управления временем, принятия решений и планирования.
Также они развивают осознанность, уверенность в себе и способствуют развитию самостоятельности и индивидуальности.
Одним из таких челленджей, например, может быть организация социального мероприятия. Это поможет ребенку научиться планировать и организовывать события, коммуницировать с людьми и лидировать над группой людей.
Еще одним примером вызова для ребенка может быть создание бизнес-плана и запуск собственного проекта. Такой челлендж поможет научиться управлять собственными ресурсами и принимать важные решения.
Фото: Pexels
Ребенок, научен использовать время с пользой, а также умеющий планировать свои действия, сможет достичь в жизни большего, чем те, кто тратит время на непродуктивные дела.
Для того чтобы помочь ребенку развить эти навыки, нужно:
Еще одним не менее важным фактором, влияющим на успех лидера, являются его коммуникационные навыки.
Уметь правильно коммуницировать важно будь-то в команде, в выступлении перед группой или в переговорах с клиентами. Задача лидера — ясно и эффективно выражать свои идеи и намерения.
Уметь правильно коммуницировать важно будь-то в команде, в выступлении перед группой или в переговорах с клиентами. Задача лидера — ясно и эффективно выражать свои идеи и намерения.
Для того чтобы развить у малыша еще один навык лидера, нужно заинтересовать его в различных формах коммуникации. Например, это может быть:
Важно помнить, что развитие коммуникационных навыков — это процесс, который требует времени и постоянной практики.
Важно помнить, что развитие коммуникационных навыков — это процесс, который требует времени и постоянной практики.
Не стоит ожидать, что ребенок моментально научится общаться с другими на таком же уровне, что и взрослые. Поддерживай малыша, показывая, что ценишь его усилия и попытки коммуницировать, а также предоставляя ему шанс показать себя и выступать перед другими.
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