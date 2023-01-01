Правило светофора: как родителям и детям вместе принимать решения

Тотальный контроль как способ воспитания оказывает негативное влияние на развитие и психоэмоциональное состояние ребенка, его поведение, привычки и жизненные установки в будущем. Так же и вседозволенность — балует и нарциссирует ребенка. Как принимать решения с ребенком, чтобы он был самостоятельным — читай в нашем материале.

Как принимать решения с ребенком, чтобы он был самостоятельным

Приучить ребенка к самостоятельности можно путём собственного примера и правильного воспитания. Чтобы ребенок чувствовал собственную субъектность и осознавал необходимость слушаться родителей ради собственной безопасности и благополучия, действуйте вместе по правилу светофора. О такой практике рассказала гештальт-терапевт Галина Зарипова.

Разделите вместе с ребенком сферы ответственности между родителями и ребенком на три условные зоны: зеленую, желтую и красную. Зеленая — детская ответственность, желтая — родителей вместе с ребенком, красная — только родителей.

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Для удобства нарисуйте это на листе бумаги, чтобы ребенок имел наглядный пример.

Зеленая область — зона ответственности ребенка. Пропиши в ее пределах правила, ситуации и обстоятельства, когда ребенок может принимать самостоятельные решения.

Например: когда читать книгу, когда звонить по телефону родителям, в какие игры играть, что одевать, в какой последовательности выполнять домашнее задание.

Желтая область — это правила, которые могут меняться для ребенка в зависимости от ситуации, или решения, относительно которых ребенок должен советоваться с родителями.

Например: на что тратить карманные деньги, что есть, какие дополнительные занятия или кружки посещать, сколько времени проводить перед телевизором или гаджетами, как проводить досуг, распорядок дня.

Красная область — вопросы решают только родители. В этом секторе собраны правила, касающиеся безопасности ребенка и его здоровья.

Например: не общаться с незнакомцами и не открывать им двери, не принимать приглашения от друзей пойти в гости без ведома родителей, не принимать таблетки без разрешения родителей, не убегать от родителей и т. д.

Проанализируйте вместе готовую схему. Если какого-то цвета слишком много, нужно пересмотреть свое отношение к ситуации. Например, если большая часть листа красная, возможно, ты много запрещаешь ребенку.

Если много желтого, возможно, твои правила слишком условны. Ребенок должен помнить о важности красного сектора. Эти правила должны быть для него незыблемыми и четкими.

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