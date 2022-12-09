(Не)потерянное детство. Как психологически поддержать детей во время и после войны: израильская система в украинских реалиях

Уже девять месяцев идет полномасштабная война. За это время как взрослые, так и маленькие украинцы прошли через принудительную потерю привычной среды, активные боевые действия, смерть, оккупацию, тревоги и блэкауты.

Конечно, все это нас не сломило, мы настроены бороться до победного конца. Однако и бесследно не прошло. Возможно, не сразу, но мы и наши дети ощутим на себе психологические последствия войны.

Если взрослые еще могут справиться со своими эмоциями и переживаниями, то через что приходится проходить нашим детям и как помочь им справиться с реальностью?

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Вопросу защиты прав детей во время и после полномасштабной войны была посвящена конференция СОС Дитячі містечка. В частности, не обошли стороной важную тему психологической поддержки и восстановления детей.

Наши журналисты пообщались с экспертами конференции, чтобы рассказать тебе, будет ли у всех детей ПТСР, что такое стрессоустойчивость и как вернуться к ресурсному состоянию.

Также ты узнаешь об израильской системе психологической поддержки детей и что предпринимается в Украине, чтобы оказывать качественную психологическую помощь уже сейчас.

ПТСР — будет ли он у всех?

Жизнь детей, подростков и взрослых коренным образом изменилась 24 февраля. Тогда мы почти не понимали, через что придется пройти каждому, чтобы выжить и сохранить жизнь родных.

Война — это выбор без выбора. Каждый за это время столкнулся с кризисными ситуациями и вызовами, к которым не было возможности быстро адаптироваться.

Поэтому почти каждый мог почувствовать выгорание, апатию, тревожность и стресс, а у некоторых проявились признаки ПТСР, и речь не только о взрослых.

Однако прежде чем утверждать, что у твоего ребенка или у тебя есть ПТСР, следует разобраться с самим понятием посттравматического стрессового расстройства.

Эксперт конференции СОС Дитячі містечка психотерапевт Алена Лукьянчук рассказала, что психологическая травма — это все то, к чему мы не привыкли. Возникает она тогда, когда привычные механизмы решения проблем не действуют.

Обычно это происходит тогда, когда человек сталкивается с любым проявлением насилия: физическим, сексуальным, эмоциональным, потерями, стихийным бедствием или войной.

Особенность войны состоит в том, что мы сталкиваемся с комплексными вызовами: утрата привычной и социальной жизни, утрата представления о себе и т.д.

Однако далеко не все будут иметь ПТСР. Конечно, будут свои вызовы и переживания, но не всех детей после войны можно будет назвать травмированными.

Более того, существует термин посттравматический рост. После войны мы определенно будем другие, более устойчивые, найдем и разовьем новые привычки, рассказывает психотерапевт.

А новое поколение не будет таким же потерянным, агрессивным, апатичным или суицидальным, как после Первой мировой. Оно будет несокрушимым, ведь у нас есть четкая цель и миссия.

Израильская система психологической поддержки

Потеря нормального, привычного образа жизни, стресс родных, переживание травмирующих событий и т.д оставят свои шрамы на ребенке.

Часто малыш не может сказать, что с ним что-то не так, ведь сам этого не осознает. Его психологические травмы будут невидимы, но это не значит, что их нет. Как же тогда обнаружить проблему и помочь?

Какие признаки психологической травмы может подавать ребенок и как построена психологическая система поддержки детей в Израиле, рассказала психотерапевт Гила Петрова.

У Израиля есть опыт работы с детьми, переживающими послевоенную адаптацию. Из их опыта ясно, что переживания травмы у ребенка будут выливаться в плохое поведение.

Плохое поведение — это продолжительное социально недопустимое поведение.

Следовательно, если твой ребенок пострадал психологически, у него изменится социальное поведение в худшую сторону. Появится:

плохое поведение в школе и с социумом: драки, хулиганство, грубость, унижение окружающих, взрывы агрессии, экспрессивное поведение; поведение, вредящее самому ребенку: одиночество, закрытость, печаль, слезы.

При этом могут наблюдаться следующие симптомы психологической травмы:

нездоровая привязанность к родителям;

психосоматические физические боли, особенно у самых маленьких;

всевозможные страхи;

сильный плач;

клоунада;

внезапные всплески ярости;

нарушение сна;

регресс;

тревога;

гиперактивность;

сопротивление правилам, протест.

Также ты заметишь, что твой ребенок не может нормально учиться, а его когнитивные способности упали. Это связано с тем, что плохое настроение и эмоциональные проблемы забирают много ресурса.

Плохое поведение не равно плохому воспитанию. Что такое утрата принадлежности

Безусловно, после агрессивного антисоциального поведения ребенок должен получить четкий ответ от социума, что это нехорошо и подобное не будет вознаграждаться или пропускаться мимо.

Для этого ребенку нужно четко объяснить, что его поступки являются плохими и деструктивными как для него, так и для других. Однако простое объяснение или наказание не способно решить корень проблемы.

Гила Петрова рассказала, что такое антисоциальное и плохое поведение появляется тогда, когда у ребенка нарушается чувство принадлежности.

Основная потребность любого человека и ребенка в частности — это чувство принадлежности. По Фреду Адлеру, оно состоит из трех основных аспектов:

меня любят, где я принимаю любовь от других;

я развиваюсь;

я нужен(-на) и полезен(-на) кому-нибудь, где я отдаю любовь.

Все это дает ребенку необходимое чувство комфорта. Душа не может жить без чувства принадлежности, только в социуме мы чувствуем себя хорошо.

Когда малыш сталкивается с травматическим событием, прерывается связь с социумом и теряется возможность развиваться.

Соответственно, без одной из трех составляющих чувствовать принадлежность невозможно. Отсюда пропадают хорошее поведение и другие успехи.

Помощь ребенку: как работает система поддержки в Израиле

Чтобы помочь ребенку справиться с переживаниями и вернуться к здоровой жизни, в Израиле работает целая система психологической поддержки, направленная на помощь всей семье.

Она предполагает полное взаимодействие всех социальных институтов с детьми и родителями и обеспечение ими всесторонней безопасности и психологической поддержки для налаживания отношений.

Следовательно, с ребенком и семьей работают такие специалисты:

социальный педагог, если у семьи есть проявления насилия;

при необходимости привлекают логопеда, дефектолога, эрготерапевта, психотерапевта, иногда всех вместе;

инклюзивный педагог. Он нужен, чтобы помочь адаптироваться ребенку в школе;

если ребенку трудно справиться с проблемами в школе, то от мэрии назначают тьютора, становящегося своеобразным помощником.

В то же время, все специалисты между собой связаны. Они качественно общаются с учителем, а уже тот делится достижениями с родителями.

Для эффективно отлаженной работы все участники процесса посещают супервизионные группы.

Однако большая часть успеха лежит именно на родителях. Ведь они для ребенка являются лучшим авторитет. Для того чтобы родители поняли своих детей, в Израиле функционирует консультирование родителей.

Ведь как бы ни старались работники системы, если родители не понимают проблемы, переживания и потребности своего ребенка, не могут изменить собственные негативные установки или деструктивные модели поведения, успех будет совершенно незаметным.

Так что без психологической стабильности и здоровых отношений с собой родители не смогут выстроить качественную эмпатическую коммуникацию с ребенком.

Если взрослый сам недополучил любовь, он не знает, что такое эмпатия и здоровые отношения, границы, авторитет, то как он может научить этого ребенка?

На помощь в таких случаях приходит родительская терапия. Основная ее цель — восстановление комфорта родителей в этой роли, а также обсуждение проблем, переживаний, неудовлетворенных потребностей, чувств, намерений, ценностей и т.п.

Так они могут выстраивать отношения с собственными детьми иначе, даря им все аспекты принадлежности. Счастливые родители по-другому воспитывают своих детей, иначе влияют и создают связь с ребенком.

Непокоренное поколение: через что проходят наши дети сегодня и как им помогают

К сожалению, в Украине тоже достаточно большой опыт психологической поддержки детей. Ведь война идет с 2014 года. Сейчас психотерапевт Алена Лукьянчук выделяет три основные категории детей, пострадавших от войны.

Дети, перемещенные в другие области, но не видевшие ничего ужасного. Их травмой будет потеря привычной среды.

Помочь им могут обычные группы поддержки, уже сейчас функционирующие в Украине. Чтобы вернуть малыша к привычной жизни, психологи используют игровую терапию, также арт-, зоо-, фототерапию и т.д.

Дети, которые знают, что идет война, но они остались в своих домах на относительно безопасных территориях, тоже могут демонстрировать страх разлуки, тревогу, агрессию и т.д.

Чтобы справиться с этим, специалисты проводят психологически-информационные занятия в школах при поддержке СОС Дитячі містечка. Там рассказывают, что испытывать тревогу, страх — это нормально. А также что делать, когда ты испытываешь такие эмоции.

Задачи взрослых и специалистов — вернуть детей к обычному переживанию эмоций и ощущений.

Следующая категория детей достаточно долго находилась в горячих точках или в оккупации. У них впоследствии большая вероятность возникновения ПТСР.

Здесь, прежде всего, ребенка нужно поместить в безопасное место. А поскольку во время войны безопасных территорий нет, самой безопасной средой для него остается семья.

Именно поэтому нужно помогать родителям, чтобы они оставались психологически устойчивыми к ребенку и могли справиться с собой и малышами.

Украинские методы психологической поддержки детей

Позаимствовав некоторые методы из Израиля, украинские специалисты уже начали активно работать над психологическим восстановлением и поддержкой детей. Так или иначе, команда помогла уже 12 тыс. детей.

Сейчас от СОС Дитячі містечка работают психологические группы поддержки, мобильные группы для семинаров психологической стойкости, работа с травмированными детьми, индивидуальные психологические консультации.

Людям, которые сейчас находятся в эпицентре событий, нужно прежде всего выжить. Уже тогда, когда они окажутся в безопасности, говорить о проблемах, переживаниях и поддержке.

Такого же мнения придерживается и Гила Петрова. Если сейчас получение такой помощи невозможно — не стоит себя корить. Следует принять положение таким, каким оно есть, и начать тогда, когда будет возможность.

По сравнению с 2014 годом, рассказала Алена Лукьянчук, сейчас можно наблюдать значительную эволюцию по отношению к психологической поддержке во время войны в Украине. В частности, строится и планируется масштабное введение системной психологической помощи.

Конечно, есть моменты, над которыми еще предстоит работать. Это касается программ обязательной реабилитации для родителей-военных, ведь далеко не все из них были готовы воевать. Над этими и другими вызовами уже работают опытные специалисты.

Как не выгорать от жизни и родительства во время войны: секреты стрессоустойчивости

Все мы помним, что когда самолет попадает в зону турбулентности и выпадают кислородные маски, сначала ты должен(-на) надеть ее на себя, а уже потом на ребенка.

Ребенок не может выстроить психологическую стрессоустойчивость самостоятельно, он очень зависим от взрослых.

Если родные люди будут депрессивны, отстранены и перестанут говорить с малышами, то они воспримут это на свой счет.

Конечно, родителям не надо изображать сверхлюдей, которые никогда не переживают. Мы должны показать своим детям, что мы живые.

Да, бывает грустно и плохо, в то же время мы можем радоваться жизни даже в такие трудные времена — все эти проявления эмоций нормальны и естественны.

Однако во времена, когда стресса может быть очень много, следует знать, как выработать стрессоустойчивость, чтобы иметь ресурс на жизнь, детей и любимых.

Рекомендации по стрессоустойчивости дал кандидат психологических наук Александр Аврамчук. Прежде всего следует понять, как возникает стрессоустойчивость и что это такое.

Стрессоустойчивость — это гибкость и адаптивность к внешним факторам.

Она возникает на пересечении физиологической и психологической сферы. То есть нервной системы, которую мы получаем при рождении, и жизненного опыта, тоже формирующего нас и наши реакции. Именно поэтому уровень стрессоустойчивости будет у каждого разный.

Стресс — это один из вызовов жизни, которого, к сожалению, избежать никак не удастся. Однако можно открыть окно толерантности, которое позволит задействовать больше ресурсов в тяжелых обстоятельствах и проходить сквозь вызовы без больших потерь.

Именно благодаря окну толерантности мы можем выйти из кризиса и восстановиться достаточно быстро. Если же это окно узкое, то наш мозг ограничивает ресурс и мы прибегаем к стигматизации, стереотипизации и обобщениям.

Рецепт, который позволит расширить это окно, простой — забота о себе. Следуй таким рекомендациям по жизни:

Собственная безопасность и забота о себе должна быть прежде всего.

Исследуй границы своего окна толерантности. Может помочь дневник наблюдений по нескольким пунктам: питание, тело, реакции на кризисные ситуации и т.д.

Такой мониторинг поможет понять, в каком состоянии ты сейчас находишься и сколько имеешь собственного ресурса.

Оказывать себе помощь нужно в желтой зоне, а не в красной, потому что там ресурса на восстановление понадобится вдвое больше.

Подробнее о том, что делать, когда разрядилась внутренняя “батарейка”, мы рассказали в нашем материале.

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