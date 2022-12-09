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(Не)втрачене дитинство. Як психологічно підтримати дітей під час та після війни: ізраїльська система в українських реаліях

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 09 Грудня 2022, 18:00
психологічна підтримка дітей
Фото: Pexels

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