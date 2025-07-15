В Україні знайшли 40-річних “пенсіонерів”: де працюють та як оминають закони

Українське законодавство встановлює чіткі терміни виходу на пенсію. Так, з 1 січня по 31 грудня 2025 року вийти на пенсію у 60 років можуть ті, хто має страховий стаж не менше 32 років. У 63 роки є можливість пенсії для українців зі стажем від 22 до 32 років, а в 65 років — 15-22 роки.

Проте в Україні є й ті, хто вийшов на пенсію до 50 років, а дехто став пенсіонером до 40 років. Хто ці люди та які підстави для ранньої пенсії — Економічна правда провела своє розслідування.

Пенсіонери у 40 років: хто вони та на яких підставах

Розслідування журналістів показало, що через передбачені законодавством пільги значна частина українських прокурорів виходять на пенсію до 50 років. Є декілька тих, хто отримує виплати, не досягнувши й 40 років.

За даними Мінсоцполітики, в Україні є шестеро прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років і яким ще не виповнилося 40 років, — йдеться у матеріалі.

Ці молоді пенсіонери продовжують роботу в органах прокуратури й отримують зарплату разом з пенсією.

У 2024 році найвища пенсія прокурора в Україні становила 251 тисячі гривень на місяць. На початку 2025 року держава запровадила спеціальні коефіцієнти для надвеликих виплат. Це спричинило зменшення розміру найвищих прокурорських пенсій до 51,5 тисячі гривень.

Нині 5739 прокурорів з усієї країни отримують пенсію за вислугу років. З них майже половина, а саме 2262, досі працюють. З цієї кількості 1150 не виповнилося і 50 років, а 815 осіб перебувають у віці від 50 до 60 років.

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Саме правова колізія забезпечує можливість такого раннього виходу на пенсію. Прокурори подають до суду та вимагають встановити їм пенсії за законом 90-х років, який дозволяв це після 15 років у прокуратурі. У деяких випадках це спрацьовує.

Також прокурорам через суд вдається скасовувати обмеження максимального розміру пенсії (десять прожиткових мінімумів). Замість цього вони просять призначити їм пенсію за законодавством, яке втратило чинність.

Мінсоцполітики наводить дані, згідно з якими в Україні є 1200 таких прокурорів-пенсіонерів. Середній розмір їх виплат становить 50600 грн на місяць.

Середній вік виходу прокурорів на пенсію — 47 років. Звичайні ж українці мають право виходу на пенсію в разі наявності 35 років трудового стажу та не раніше 60 років (у деяких випадках — у 63 чи 65 років).

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