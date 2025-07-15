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В Україні знайшли 40-річних “пенсіонерів”: де працюють та як оминають закони

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 15 Липня 2025, 21:00
В Україні знайшли 40-річних “пенсіонерів”: де працюють та як оминають закони
Фото Unsplash, Pixabay

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