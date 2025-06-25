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Оформлюю пенсію: чи потрібна довідка про зарплату до липня 2000 року

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 25 Червня 2025, 20:00
Оформлюю пенсію: чи потрібна довідка про зарплату до липня 2000 року
Фото Unsplash

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