Оформлюю пенсію: чи потрібна довідка про зарплату до липня 2000 року

При оформленні на пенсію потрібно подати чимало документів, зокрема довідку про заробіток людини.

Та багатьох цікавить питання, чи потрібно подавати документи з інформацією до липня 2000 року? Пенсійний фонд України відповів на розповсюджене питання.

Довідка про заробітну плату за період до липня 2000 року: потрібна чи ні

Згідно з правилами, громадянин, що оформлює пенсію, має подати довідку за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року за даними реєстру застрахованих осіб.

Цей порядок диктує закон України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування і є обов’язковим для всіх.

А от довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців поспіль до 1 липня 2000 року може подаватись за бажанням заявника.

Наприклад, якщо в цей період була висока зарплата або людина працювала за сумісництвом, то за наявності відповідних довідок для підрахунку пенсії цю зарплату і досвід роботи можуть врахувати. Навіть якщо це сталося до 1 липня 2000 року.

Довідку треба подати обов’язково лише у випадку, якщо після 1 липня 2000 року особа набула менш як п’ять років страхового стажу.

Таку довідку має видати підприємство, установа або організація, де працювала людина, на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану заплату.

Документ також має право надати правонаступник підприємства, установи, організації або архівна установа.

В Пенсійному фонді додають, що якщо зарплата за період до липня 2000 року була невисокою порівняно із заробітною платою після цієї дати, то її теж враховують, але вона не вплине на обчислення пенсії.

Нагадаємо, що українці зможуть отримати пенсію при переїзді за кордон на шість місяців наперед. Ці гроші виплатять, починаючи з місяця, який йде за тим, коли особа знялася з реєстрації в Україні.

Щоб оформити кошти, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою, закордонним паспортом з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон та довідкою про зняття з реєстру з України.

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