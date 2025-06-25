Оформляю пенсию: нужна ли справка о зарплате до июля 2000 года

При оформлении на пенсию нужно подать немало документов, в частности, справку о заработке человека.

Но многих интересует вопрос, нужно ли подавать документы с информацией до июля 2000? Пенсионный фонд Украины ответил на распространенный вопрос.

Справка о заработной плате за период до июля 2000: нужна или нет

Согласно правилам, гражданин, оформляющий пенсию, должен представить справку за все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года по данным реестра застрахованных лиц.

Этот порядок диктует закон Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании и является обязательным для всех.

Справка о заработке за любые 60 календарных месяцев подряд до 1 июля 2000 года может подаваться по желанию заявителя.

К примеру, если в этот период была высокая зарплата или человек работал по совместительству, то при наличии соответствующих справок для подсчета пенсии эту зарплату и опыт работы могут учесть. Даже если это произошло до 1 июля 2000 года.

Справку нужно подать обязательно только в случае, если после 1 июля 2000 года особа получила менее пяти лет страхового стажа.

Такую справку должно выдать предприятие, учреждение или организация, где работал человек, на основании лицевых счетов, платежных сведений или других документов о начисленной оплате.

Документ также вправе предоставить правопреемник предприятия, учреждения, организации или архивное учреждение.

В Пенсионном фонде добавляют, что если зарплата за период до июля 2000 была невысокой по сравнению с заработной платой после этой даты, то ее тоже учитывают, но она не повлияет на исчисление пенсии.

Напомним, что украинцы смогут получить пенсию при переезде за границу на шесть месяцев вперед. Эти деньги выплатят, начиная с месяца, следующего за тем, когда особа снялась с регистрации в Украине.

Чтобы оформить деньги, следует обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением, загранпаспортом с отметкой о выезде на постоянное проживание за границу и справкой о снятии с реестра с Украины.

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