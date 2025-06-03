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Пенсія наперед: як отримати гроші за шість місяців при переїзді за кордон

Марія Дзюба, редакторка сайту 03 Червня 2025, 08:00
Пенсія наперед: як отримати гроші за шість місяців при переїзді за кордон
Фото Depositphotos

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