Пенсія наперед: як отримати гроші за шість місяців при переїзді за кордон

В Україні існує можливість отримання пенсійних виплат наперед для певної категорії громадян.

Ця опція доступна у разі конкретних життєвих обставин, а саме — переїзду на постійне місце проживання за кордон.

Про це повідомляє Дія.

Кому виплатять пенсію наперед і як це зробити?

Якщо ти пенсіонер і збираєшся переїхати за кордон на постійне місце проживання, то можеш отримати пенсію за шість місяців одразу.

Ці гроші виплатять, починаючи з місяця, який йде за тим, коли ти знявся/-лася з реєстрації в Україні.

Щоб оформити таку виплату, тобі потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

Можна прийти туди особисто або надіслати документи поштою.

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Які документи потрібні

Заява про отримання пенсії наперед. Закордонний паспорт України, де буде відмітка про виїзд на постійне проживання за кордон. Якщо такого паспорта немає, підійде паспорт іншої країни або документ, що посвідчує особу без громадянства. Довідка про те, коли ти знявся з реєстрації в Україні. Цей документ потрібен, якщо в державних реєстрах немає потрібної інформації або вона неточна.

Отже, якщо ти збираєшся жити за кордоном, знай, що є можливість отримати пенсію заздалегідь. Це може спростити твій переїзд!

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