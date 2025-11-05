Чому потіють вікна в кімнаті і всередині між рамами: причини і як з цим боротися

Запотівання вікон — настільки поширена проблема, що й ти, мабуть, стикаєшся із нею у холодний сезон, і не раз. Розберемо основні причини, чому потіють вікна восени й взимку, та розкажемо про дієві способи, як виправити ситуацію.

Чому потіють вікна у квартирі та будинку

Запотівання вікон трапляється, коли волога, яка є в приміщенні, конденсується на склі.

Зазвичай його поверхня холодна, тож пара з теплого повітря, торкаючись її, переходить у рідкий стан. У фізиці цей ефект називають “точкою роси”.

Так на склі утворюється такий собі сірий туманчик, який гірше пропускає сонячне світло, а ще й призводить до появи пліснявого грибка — що не просто неприємно, а й небезпечно для дихання. Але проблеми можна позбутися.

Чому пластикові вікна потіють й течуть всередині оселі

Всередині оселі накопичується чимало вологи: ми випаровуємо її з поверхні тіла, готуємо їжу, миємо посуд. Тримаємо вдома рослини та тварин, акваріуми. Сушимо білизну та приймаємо ванну. Усе це насичує повітря додатковими парами води.

Але якщо є проблеми з вікнами, вода затримується на них, створюючи ефект пітніння. То що ж може призвести до нього?

Невідповідний склопакет. Теплоізоляція залежить від кількості камер у рамі: однокамерні склопакети, наприклад, погано тримають тепло. І тоді єдиний варіант розв’язати проблему — замінити їх на дво-, або трикамерні вікна.

Порушення вентиляції — іще одна причина, чому потіють вікна. Якщо встановити занадто широке підвіконня та закрити радіатор стільницею, шафою або чимось іншим, то це перекриє рух теплого повітря. В холоди це призведе до переохолодження скла та конденсату на вікнах. Аби виправити ситуацію, потрібно прибрати меблі, зменшити ширину підвіконня.

Помилки під час монтажу. Якщо бригада, яка встановила пластикові вікна, неякісно запінила щілини, не відрегулювала примикання — тоді проблема не забариться. Виправити її мають спеціалісти.

Недостатній прогрів оселі. Таке трапляється, коли всередині приміщення холодно і волого. Тоді зайва волога конденсується на вікнах. На жаль, позбутися цієї причини можна лише, збільшивши обігрів. Добре, якщо це можливо (за умов війни трапляється всяке).

Зношування, розбовтування елементів конструкції. При довгому використанні пластикових вікон їхня гума стирається, розхитуються петлі, замки та інша фурнітура — ​​і це іще одна причина, чому потіють вікна в оселі. Аби її виправити, потрібен якісний ремонт вікон.

Неправильно вибраний режим. У сучасних моделях вікон існує налаштування літнього, зимового та універсального режиму. Літній відрізняється від зимового слабкішим притисканням стулки до рами: якщо вікна потіють, перевір режим і встанови потрібний.

Несправність системи вентиляції. Трапляється, вікна змонтовані правильно, але на поверхні скла все одно видно конденсат. Ймовірно, проблема в тому, що вологе повітря застоялося. Варто встановити систему вентиляції, або частіше провітрювати приміщення, виставляючи режим мікропровітрювання, чи взагалі відчиняючи вікна.

Якщо вікна потіють, і це не пов’язано з суто технічними проблемами, збільш обігрів приміщення, знизь рівень вологості повітря, організуй в оселі гарну вентиляцію.

Чому дерев’яні та пластикові вікна потіють між склом

Якщо склопакет потіє всередині між склом — це привід для тривоги. Запотівання скла у внутрішній частині його конструкції свідчить про розгерметизацію склопакета. А це означає, що він більше не здатний як слід виконувати свої функції і його потрібно міняти.

Дерев’яні вікна потіють між рамами, якщо зовні вони занадто сильно загерметизовані. Таке трапляється, коли усі щілини у рамі з боку вулиці законопатили, але волога всередині все одно є, і при похолоданні вона з’являється на шибках.

Цю проблему можна розв’язати, якщо налагодити вентиляцію повітря через отвори в обох рамах. Їх можна закрити від комах дрібною сіткою, поролоном або іншим повітропроникним матеріалом.

Окрім цього, спробуй скористатися декількома дідівськими методами, які годяться й для дерев’яних вікон, і для склопакетів. Щоправда, май на увазі: способи ці тимчасові й годяться лише як додатковий захист.

Коли потіють вікна: підручні тимчасові способи

Постав на підвіконня свічки, вони прогріють повітря біля вікна і не дадуть осісти конденсату. Гліцерин з’єднай зі спиртом у співвідношенні 1 до 20. Протри скло змоченою у суміші серветкою. Після випаровування спирту відполіруй сухою серветкою. Протри скло половинкою лимона, витри насухо. Якщо в тебе подвійні дерев’яні рами, помісти між ними місткості із сіллю. Краще, щоб це був посуд з інертного матеріалу — фаянсовий або скляний. Іноді заміняй сіль на суху.

