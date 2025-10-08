Пітніють вікна в машині: чому так відбувається і що з цим робити

Вікна найчастіше запотівають саме в дощову погоду. І це досить велика проблема для багатьох автомобілістів. До того ж не кожен знає, що потрібно робити в таких випадках. Чому пітніють вікна в автомобілі й що з цим робити — читай у матеріалі.

Потіють вікна в машині: у чому небезпека

Найчастіше вікна потіють у погану погоду. Тим самим проблема переростає у такі труднощі.

Погану оглядовість. Скло, що запітніло або замерзло, є причиною поганої оглядовості. Багато водіїв через це не розпочинають рух. Якщо ти не виділив (ла) час на прогрівання машини, то можеш запізнитися на роботу чи навчання. Часто буває, що після прогрівання машини скло начебто відтануло. Але як тільки сонячне світло потрапляє на скло, воно перетворюється на білий екран через велику кількість відблисків. Це дуже небезпечна ситуація. Пари антифризу. Така ситуація може бути спричинена витоком з радіатора обігрівача. При цьому всі люди, що перебувають у машині, ризикують вдихнути пари антифризу (пахне солодким). А скло навіть після усунення несправності важко вдасться очистити від маслянистої плівки. Висока вологість. Саме тоді в салоні намокають килимові покриття.

Потіють вікна в машині: найпростіші правила

Якщо ти новачок у цій справі, краще скористайся наступними лайфхаками:

тримай вікна чистими зовні й всередині;

вчасно міняй салонний фільтр;

очищуй отвори клімат контролю або кондиціювання;

перевіряй та очищай дренажні отвори під капотом.

Пітніють вікна в машині: причини та способи вирішення

Також частими проблемами, які супроводжують потіння вікон, є такі фактори:

коли в салоні або в багажнику є предмети, насичені вологою. Наприклад, мокрий одяг, рушники, килимки, що просочилися водою. Тому краще позбудься або висуши ці речі;

якщо ти возиш великі компанії. Не секрет, що повітря, яке видихає людина, насичене дрібними крапельками води, це легко зрозуміти по парі з рота в прохолодну, морозну погоду. Тому якщо є можливість не возити велику кількість людей в авто — скористайся цим;

неправильний напрямок дефлекторів обігрівача. Щоб не пітніли шибки в автомобілі, правильно спрямувати повітряні струмені прямо на них, для швидкого видалення конденсату;

забруднення салонного фільтра. Якщо фільтр забився, це призводить до недостатньо ефективної вентиляції салону і, отже, швидкого утворення великих обсягів конденсату;

конструктивні недоробки. Така ситуація зустрічається вкрай рідко, адже сучасні автомобілі укомплектовані надійними та ефективними вентиляційними системами, але на деяких моделях, наприклад, 80-х років, шибки в авто пітніють мало не постійно. Для того, щоб це не відбувалося, краще використовувати додаткові аксесуари, вносити зміни в роботу обладнання, змінювати штатні компоненти на більш продуктивні та потужні. Також слід обдувати лобове скло, вмикати кондиціонер.

