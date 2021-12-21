Поради

“Як безпечно кермувати авто взимку?”

Відповідає
Інструктор
Сергій Кузнєцов

приватний сертифікований інструктор з водіння

Ніна Гербич, редакторка сайту 21 Грудня 2021, 18:43
Водіння під час снігу
Фото: Unsplash

Поради

“Як безпечно кермувати авто взимку?”
Відповідає
Інструктор
Сергій Кузнєцов
приватний сертифікований інструктор з водіння

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