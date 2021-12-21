“Як безпечно кермувати авто взимку?”

— Кермування автомобілем взимку кардинально відрізняється від літнього періоду. На це впливають різні чинники, зокрема, покриття дороги та температурні режими.

Тож, щоб убезпечити себе на дорозі взимку, необхідно:

Встановити зимову гуму

Перед початком зимового періоду ми маємо обов’язково “перевзути” наше авто. Перехід на зимову гуму відбувається при середньодобовій температурі +8 градусів (умовно).

Тобто коли декілька днів тримається така температура.

На мою думку, в наших широтах неактуальними є шиповані шини. Тому що сніг на українських дорогах не лежить постійно. Відтак випав, полежав, розтанув, а далі з’являється асфальт, об який ми й стираємо їх.

Шини з шипами більш шумні, шипи на них мають властивість вилітати, а це може призвести до пошкодження машин інших учасників дорожнього руху.

Змінювати гуму на зимову необхідно тому, що вона більш м’яка (у порівнянні з літньою) і не твердіє при мінусовій температурі, краще «липне» до асфальту.

Натомість водії, які взимку їздять на літній гумі, отримують машину на “ковзанах чи лижах”, бо такі шини сильно дубіють від морозів і мають погане щеплення з асфальтним покриттям.

Поверхня шин також відрізняється. Якщо спрощено, то зимова має рисунок у вигляді “липучок”, а в літньої шини інша будова. Зокрема, вона містить відводи для води, щоб під час руху мокрою дорогою вода з гуми відходила, а не збиралася у ній.

Не перевищувати швидкісний режим

Пропоную розглянути це на конкретних прикладах:

Якщо погода морозна, але дорога суха, особливо хвилюватися не потрібно. Проте рухатися слід не просто за правилами дорожнього руху, а їздити значно повільніше, ніж ми рухаємося в міжсезоння.

Якщо випав сніг, необхідно з’ясувати, чи немає під ним льодової кірки. Відповідно, коли є лід — це, м’яко кажучи, небезпечно, адже що на льоду, що при ожеледиці ми не особливо можемо впливати на рух нашого авто.

Хоч зимова гума і має властивість “прилипати” до асфальту й добре справляється зі снігом, але, якщо на дорозі лід чи ожеледь, краще утриматися від водіння.

Тому навіть досвідчені водії, обережно рухаючись дорогою, за таких погодних умов не застраховані від потрапляння у неприємні ситуації.

Зважати на особливо небезпечні місця

Ними є під’їзди до перехресть (регульовані/не регульовані) та пішохідні переходи (регульовані/не регульовані).

Найбільш небезпечними місцями вони вважаються через те, що всі автомобілі, залежно від появи переходів і перемикання сигналів світлофора, зменшують швидкість, зупиняються, пригальмовують і продовжують рух далі.

Тобто ці місця часто дуже відшліфовані та слизькі. Навіть якщо дорога з нормальним покриттям, у місцях переходів і перехресть утворюються накатані та слизькі ділянки. Саме тому авто може трішки пробуксовувати на них.

Тому при під’їзді до переходів чи перехресть потрібно завчасно знижувати швидкість.

Дотримуватися дистанції

При русі машини в потоці необхідно тримати дистанцію більшу, ніж за нормальних погодних умов. На мою думку (людини, яка управляє машиною не перший рік), дотримуватися дистанції потрібно не лише за правилами дорожнього руху — щодо автомобіля попереду нас, а й дистанції щодо авто позаду нас.

Це не зовсім наша зона відповідальності, але якщо ми хочемо себе убезпечити, то мусимо розуміти, що водій, який перебуває позаду, може не тримати безпечну дистанцію. Немає жодних гарантій, що у нього нормальна гума, відсутні проблеми з гальмівною системою і він хороший керманич.

Управління автомобілем з урахуванням його типу привода. У чому різниця при керуванні взимку?

Різниця колосальна. Нині більшість авто, на яких ми пересуваємося, передньопривідні, окрім ряду моделей задньопривідних BMW, Mersedes та ін.

Передньопривідний автомобіль краще поводить себе на дорозі. Він хороший тим, що передній привід завжди витягує машину. Ми даємо подачу палива і спокійно підрулюємо кермом.

Тобто, задня частина авто буде рухатися відповідно за переднім мостом, а це забезпечить кращу керованість.

З огляду на тип привода машини ми повинні вміти, знати й розуміти, як вправлятися з занесеннями чи знесеннями.

Якщо у вашого автомобіля задній привід, необхідно скинути швидкість і вивернути кермо на великий кут у бік занесення, а потім відразу повернути його у рівне положення.

Всі рухи виконувати плавно, але швидко.

Якщо у нас передній привід, при його занесенні головне різко не гальмувати, а також не кидати газ.

Це потрібно розуміти й тим, у кого недостатньо досвіду їзди зимою. Тож коли трапляється нагода покермувати засніженими дорогами, де немає інших керманичів, варто потренуватися виконувати різкий поворот.

Зумисно піти в занесення і спробувати викрутити рульовим колесом. Відчути, як поводить себе автомобіль і як краще виходити з такої ситуації.

Які правила гальмування на слизькій дорозі та при входженні в поворот?

Гальмування у декілька підходів

У зимовий період необхідно уникати різких прискорень, зупинок. Тому що при різкій зупинці на засніженій дорозі, окрім того, що машину може занести, різке натиснення на гальмівну педаль перетворює машину на “сані”.

Тобто, різким гальмуванням ми блокуємо колеса гальмівними колодками і машина не зупиняється, а за інерцією рухається далі і де зупиниться, залежить від швидкості та стану покриття дороги.

У цій ситуації головне не бояться відпустити гальмівну педаль і знову плавно натиснути. У момент відпускання машина почне гальмувати себе двигуном, а повторне натискання ще швидше зупинить її. Відбувається, як кажуть, подвійний ефект гальмування.

Гальмування двигуном

Якщо ж ми рухаємося на авто з механічною коробкою передач, то, пригальмовуючи, в жодному разі не натискаємо на педаль щеплення, а витискати її, як зазвичай, у кінці зупинки автомобіля.

Тому, що натискаючи на щеплення з увімкненою передачею ми “відключаємо” коробку від двигуна і в процесі гальмування задіюємо тільки гальмівну систему. В іншому випадку, під час зупинки машини, у нас буде задіяна і система гальмування і двигун гальмуватиме машину.

Я так навчаю свої учнів і сам так їжджу. Тож ця порада перевірена не одним десятиліттям. Навіть на сухій дорозі завжди використовую цей метод.

Перестроювання

На зимовій дорозі потрібно бути дуже обережним. Словом, як і на сухій.

Перевірити себе у всіх моментах обгонів, випередження, перестроювання.

Починати будь-який елемент необхідно здалеку, щоб машина була на “прямих” колесах (з мінімальним кутом входження у поворот — ред.).

Адже, якщо брати до уваги геометрію, це найкоротша відстань і машина з найменшою імовірністю піде кудись у знесення чи занесення.

Поясню. Знесення — це коли машина починає йти вліво чи вправо, а занесення — це коли машину починає закручувати в усі боки.

Знесення трапляється, коли ми потрапили на якусь слизьку ділянку (покриту льодом) або ж десь заїхали на узбіччя.

Вхід у поворот

Також у більшості випадків занесення можливе, коли ми входимо в поворот або виходимо з нього і дещо некоректно управляємо автомобілем.

Тому при вході в поворот ми завжди пригальмовуємо перед ним, а в сам поворот входимо з невеликою подачею палива, щоб ведучі колеса (особливо для передньопривідного чи повнопривідного) авто були під навантаженням, але без різкого прискорення.

Адже якщо ми різко натиснемо на педаль газу, нас теж може розкрутити.

А якщо ти дбаєш не тільки про свою автівку, а й про здоров’я, радимо почитати чоловічий медогляд — коли та до кого потрібно звертатися.