Штраф за літню гуму взимку: сума, коли ввійде у дію та що відомо — пояснює юрист

В Україні пропонують зобовʼязати всіх автомобілістів перевзувати свої машини в зимову гуму. Це планували робити у чітко визначений період (з листопада по березень).

За керування автівки без зимових шин каратимуть штрафами. Штраф за літню гуму взимку: що відомо — читай в матеріалі.

Штраф за літню гуму взимку: що відомо

За словами юриста Віктора Мазура, українським водіям готують штрафи за літню гуму. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 8369 (Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності транспортних засобів).

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Він запроваджує в Україні обов’язкову сезонну зміну шин.

Цим документом пропонується заборонити з 1 листопада по 31 березня експлуатацію машин з масою до 3,5 т, які не оснащені з зимовими або всесезонними шинами. А для транспорту вагою понад 3,5 т — обов’язковими будуть тільки зимові шини.

Штраф за їзду на літній гумі взимку: сума

Експерт наголошує, що також будуть внесені зміни до частини першої статті 121 Кодексу України Про адміністративні правопорушення. А саме — буде запроваджений штраф за їзду на літній гумі взимку.

Він становитиме 340 грн. Як зазначили автори законопроекту в пояснювальній записці, в правилах дорожнього руху України зараз ніяк не врегульована сезонна зміна гуми. Це поки вирішують самі водії.

Штраф за літні шини взимку: навіщо вводять

Автори цього законопроекту пояснюють необхідність такого нововведення тим, що найбільша кількість ДТП трапляється саме зимою.

Вони також посилаються на правила, які є в низці країн ЄС, де відсутність зимових шин на колесах авто зимою є грубим порушенням ПДР (і накладають штраф).

Тому таке нововведення потрібне, адже на дорогах автомобілісти, які катаються на літній гумі, несуть велику небезпеку і для себе, і для пішоходів (в наших правилах ПДР це теж прописано).

До речі, перевіряти штрафи за ПДР можна через телефон: про п’ять способів, як це зробити, ми розповідали в іншому матеріалі.

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