Штраф за літню гуму взимку: сума, коли ввійде у дію та що відомо — пояснює юрист

В Україні пропонують зобовʼязати всіх автомобілістів перевзувати свої машини в зимову гуму. Це планували робити у чітко визначений період (з листопада по березень).
За керування автівки без зимових шин каратимуть штрафами. Штраф за літню гуму взимку: що відомо — читай в матеріалі.
За словами юриста Віктора Мазура, українським водіям готують штрафи за літню гуму. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 8369 (Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності транспортних засобів).
Він запроваджує в Україні обов’язкову сезонну зміну шин.
Він запроваджує в Україні обов’язкову сезонну зміну шин.
Цим документом пропонується заборонити з 1 листопада по 31 березня експлуатацію машин з масою до 3,5 т, які не оснащені з зимовими або всесезонними шинами. А для транспорту вагою понад 3,5 т — обов’язковими будуть тільки зимові шини.
Експерт наголошує, що також будуть внесені зміни до частини першої статті 121 Кодексу України Про адміністративні правопорушення. А саме — буде запроваджений штраф за їзду на літній гумі взимку.
Він становитиме 340 грн. Як зазначили автори законопроекту в пояснювальній записці, в правилах дорожнього руху України зараз ніяк не врегульована сезонна зміна гуми. Це поки вирішують самі водії.
Автори цього законопроекту пояснюють необхідність такого нововведення тим, що найбільша кількість ДТП трапляється саме зимою.
Вони також посилаються на правила, які є в низці країн ЄС, де відсутність зимових шин на колесах авто зимою є грубим порушенням ПДР (і накладають штраф).
Вони також посилаються на правила, які є в низці країн ЄС, де відсутність зимових шин на колесах авто зимою є грубим порушенням ПДР (і накладають штраф).
Тому таке нововведення потрібне, адже на дорогах автомобілісти, які катаються на літній гумі, несуть велику небезпеку і для себе, і для пішоходів (в наших правилах ПДР це теж прописано).
До речі, перевіряти штрафи за ПДР можна через телефон: про п’ять способів, як це зробити, ми розповідали в іншому матеріалі.
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