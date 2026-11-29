Штраф за літню гуму взимку: сума, коли ввійде у дію та що відомо — пояснює юрист

В Україні пропонують зобовʼязати всіх автомобілістів “перевзувати” свої машини в зимову гуму. Це планували робити у чітко визначений період (з листопада по березень).

За керування автівкою без зимових шин каратимуть штрафами. Штраф за літню гуму взимку: що відомо — читай в матеріалі.

Штраф за літню гуму взимку: що відомо

У Верховній Раді ще у 2023 році зареєстрували законопроєкт номер 8369 (Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності транспортних засобів).

Він запроваджує в Україні обов’язкову сезонну зміну шин. Втім, досі не був ухвалений.

Цим документом пропонується заборонити з 1 листопада по 31 березня експлуатацію машин з масою до 3,5 т, які не оснащені зимовими або всесезонними шинами. А для транспорту вагою понад 3,5 т — обов’язковими будуть тільки зимові шини.

Штраф за їзду на літній гумі взимку: сума

Експерт наголошує, що також будуть внесені зміни до частини першої статті 121 Кодексу України Про адміністративні правопорушення. А саме — буде запроваджений штраф за їзду на літній гумі взимку.

Він становитиме 340 грн. Як зазначили автори законопроєкту в пояснювальній записці, в правилах дорожнього руху України зараз ніяк не врегульована сезонна зміна гуми. Це поки вирішують самі водії.

Штраф за літні шини взимку: навіщо вводять

Автори цього законопроєкту пояснюють необхідність такого нововведення тим, що найбільша кількість ДТП трапляється саме взимку.

Вони також посилаються на правила, які є в низці країн ЄС, де відсутність зимових шин на колесах авто зимою є грубим порушенням ПДР (і накладають штраф).

Тому таке нововведення потрібне, адже на дорогах автомобілісти, які катаються на літній гумі, несуть велику небезпеку і для себе, і для пішоходів (в наших правилах ПДР це теж прописано).

Які штрафи щодо гуми діють вже зараз

Хоча штрафу за сезонність шин немає, поліція вже зараз має право штрафувати водіїв за невідповідність технічного стану шин (ч. 1 ст. 121 КУпАП).

Згідно з Правилами дорожнього руху, експлуатація автомобіля заборонена, якщо шини мають:

порізи та розриви, які оголюють корд (внутрішній армувальний шар шини);

розшарування каркаса (порушення цілісності внутрішньої конструкції покришки);

відшарування протектора (відокремлення частини зовнішнього шару шини);

відшарування боковини (відокремлення гумового шару на бічній частині покришки).

Також причиною для штрафу є зношений протектор. Залишкова висота малюнка протектора становить менше ніж 1,6 мм для легкових автомобілів (до 3,5 т), менше 1 мм — для вантажівок, менше 2 мм — для автобусів і менше 0,8 мм — для мотоциклів.

Сума штрафу за невідповідність технічного стану шин складає 340 грн, а для перевізників пасажирів — 680 грн.

Якщо ж водія повторно спіймають із таким порушенням протягом року, покарання за ч. 4 ст. 121 КУпАП буде значно суворішим: позбавлення водійських прав на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на 5–10 діб.

Зазначимо, що не кожна подряпина чи дефект на гумі є підставою для штрафу. Пошкодження мають бути суттєвими, як вказувалося вище. Це підтверджується і судовими справами.

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