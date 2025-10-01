Коли міняти гуму на зимову: оптимальний час переходу

Машині, як і людині, теж потрібно перевзуватися на зиму, але новачкам в автосвіті розібратися з цим питанням нелегко.

Коли доречний перехід на зимову гуму в Україні у 2025 році? Читай, як вибрати зимову гуму, на що звертати увагу і коли міняти гуму на зимову, у матеріалі.

Коли міняти гуму на зимову: перехід на зимову гуму в Україні

Коли міняти літню гуму на зимову, залежить від погодних умов у твоєму регіоні.

Найчастіше в Україні літню гуму на машині змінюють на зимову тоді, коли середньодобова температура сягає +5 °C.

Втім, у деяких регіонах перші заморозки з’являються раніше. Наприклад, у Карпатах у жовтні вже подеколи випадає сніг. Тож в цій місцевості не барись із заміною гуми.

Як вибрати зимову гуму

Перед тим, як перейти з літньої на зимову гуму, потрібно визначитися, який тип шин буде на твоєму авто: з шипами чи без.

Шиповані шини забезпечують автомобіль кращим зчепленням на снігових дорогах та при ожеледиці.

Втім, у місті, за умови, що комунальні служби регулярно прибирають сніг, у шипованих шин більше недоліків, ніж переваг: шум під час їзди, збільшення проїзної колії через прослизання та погіршену керованість.

Тому якщо ти їздиш здебільшого дорогами з твердим покриттям, та ще й у межах міста, краще зупини вибір на фрикційних шинах.

Усі характеристики покришок залежать від кількох факторів. Це матеріал, з якого виготовлена ​​шина, малюнок та глибина протектора.

Малюнок протектора може бути спрямований, симетричний та асиметричний. Симетричні шини мають однаковий малюнок на лівій і правій стороні покришки.

Переваги подібних моделей — приємна ціна та непогана керованість. Мінуси симетричних шин — не найкращі характеристики під час їзди мокрою дорогою.

А ось асиметричні шини відрізняються різним малюнком протектора в центрі та по краях покришки. Протектори розташовані посередині.

Вони відповідають за впевнений контакт із дорогою, а розвинена система каналів чудово справляється з відведенням води, бруду та мокрого снігу.

Ціна за такі шини помітно вища, ніж у шин із симетричним малюнком.

Спрямований малюнок добре впізнається завдяки характерному візерунку у вигляді літери V. Такий тип покришки хороший для їзди мокрою або засніженою дорогою. Вони добре відводять воду.

Якщо хочеш обрати шини зі спрямованим малюнком, важливо пам’ятати нюанси.

Такі моделі встановлюються у строго визначеному напрямку обертання, що вказано на шині. Інакше практично всі переваги зводяться нанівець, а термін служби покришки значно зменшується.

Найбільш поширені два види малюнка: європейський та скандинавський. Для європейського типу характерний малюнок із безліччю візерунків. Це забезпечує гарне зчеплення з дорогою. Такий тип шин призначений для європейської зими, коли на дорогах більше води та сльоти, ніж самого снігу. Для наших реалій подібні шини підійдуть, якщо ти їздиш на хороших дорогах з твердим покриттям.

Якщо ж ти катаєшся засніженими, ґрунтовими дорогами або в Карпатах, найкраще придивитися до скандинавського типу покришок.

Не купуй шини, які виготовлені понад два роки тому. Вся необхідна інформація про відповідні характеристики шин має бути у документах на авто. Купуючи зимову гуму, тобі потрібно зіставити ці дані.

Раніше ми розповідали, на що звертати увагу під час вибору зимової гуми.

