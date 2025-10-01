Когда менять резину на зимнюю: оптимальное время перехода

Машине, как и человеку, тоже нужно переобуться на зиму, но вот новичкам в автомире разобраться с этим вопросом нелегко.

Когда нужно осуществить переход на зимнюю резину в Украине в 2025? Читай, как выбрать зимнюю резину, на что обращать внимание и когда менять резину на зимнюю, в материале.

Когда менять резину на зимнюю: переход на зимнюю резину в Украине

Когда менять летнюю резину на зимнюю, напрямую зависит от погодных условий в твоем регионе.

Чаще всего в Украине летнюю резину на машине меняют на зимнюю тогда, когда среднесуточная температура достигает +5 °С.

Впрочем, в некоторых регионах первые заморозки появляются раньше. К примеру, в Карпатах в октябре уже иногда выпадает снег. Поэтому в этой местности не медли с заменой резины.

Как выбрать зимнюю резину

Перед тем, как перейти с летней на зимнюю резину, нужно определит0ся, какой тип шин будет на твоем авто: с шипами или без.

Шипованные шины обеспечивают твой автомобиль лучшим сцеплением на снежных дорогах и в гололед.

При этом в городе, при условии, что коммунальные службы регулярно убирают снег, у шипованных шин больше недостатков, чем достоинств: шум при езде, увеличение проездного пути из-за проскальзываний и ухудшенная управляемость.

Поэтому если ты ездишь в основном по дорогам с твердым покрытием, да еще и в пределах города, лучше остановить выбор на фрикционных шинах.

Все характеристики покрышек зависят от нескольких факторов. Это материал, из которого изготовлена шина, рисунок и глубина протектора.

Рисунок протектора может быть направленный, симметричный и асимметричный. Симметричные шины обладают одинаковым рисунком на левой и правой стороне покрышки.

Достоинства такого рода моделей — приятная цена и неплохая управляемость. Минусы симметричных шин — не лучшие характеристики при езде на мокрой дороге.

А вот асимметричные шины отличаются разным рисунком протектора в центре и по краям покрышки. Протекторы расположены посередине.

Они отвечают за уверенный контакт с дорогой, а развитая система каналов прекрасно справляется с отводом воды, грязи и мокрого снега.

Цена на такие шины заметно выше, чем у шин с симметричным рисунком.

Направленный рисунок хорошо узнаваем благодаря характерному узору в виде буквы V. Такой тип покрышки наиболее предпочтительный для езды по мокрой или заснеженной дороге. Она хорошо отводит воду.

Если твой взгляд упал на шины с направленным рисунком, важно помнить нюансы. Такие модели устанавливаются в строго определенном направлении вращения, которое указано на шине. Иначе практически все преимущества сводятся на нет, а срок службы покрышки значительно уменьшается.

Наиболее распространенные два вида рисунка: европейские и скандинавские. Для европейского типа характерен рисунок со множеством узоров. Это обеспечивает хорошее сцепление с дорогой.

Такой тип шин предназначен для европейской зимы, когда на дорогах больше воды и слякоти, чем самого снега. Для наших реалий подобные шины подойдут в том случае, если ты ездишь на хороших дорогах с твердым покрытием.

Если ты катаешься по заснеженным, грунтовым дорогам или в Карпатах, лучше всего присмотреться к скандинавскому типу покрышек.

Не покупай шины, которые изготовлены более двух лет назад. Вся необходимая информация о подходящих характеристиках шин должна быть в документах на авто. При покупке зимней резины тебе нужно сопоставить эти данные.

