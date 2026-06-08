Стиль жизни Авто

Сколько можно хранить бензин в канистре и как правильно это делать

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 08 июня 2026, 15:00 4 мин.
сколько можно хранить бензин в канистре
Фото Pexels

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