Почему дизель дороже бензина: главные причины такой ситуации на рынке

Рынок нефтепродуктов Украины в марте 2026 года демонстрирует нетипичную динамику: стоимость дизельного топлива уверенно превысила цену на бензин. Эта ситуация обусловлена ​​сочетанием глобальной геополитической нестабильности и специфических внутренних факторов.

Основным внешним триггером стало очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке, что спровоцировало колебания мировых котировок нефти.

Поскольку опасения по поводу стабильности поставок сырья растут, международные рынки реагируют мгновенным удорожанием нефтепродуктов, что автоматически отражается на украинских стелах АЗС.

Почему дизель дороже бензина в 2026: в чем причина

Кроме внешнего влияния, значительную роль играет внутренний спрос, который в марте традиционно достигает пиковых значений. Как отмечает эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в комментарии Коммерсанту, дизельное топливо сейчас является критически необходимым ресурсом для украинского агросектора.

Старт весенних полевых работ заставляет аграриев закупать горючее в больших объемах для обеспечения техники, что создает дополнительное давление на рынок. В отличие от бензина, потребляемого преимущественно частным транспортом, дизель является топливом в экономике, поэтому любой рост спроса в логистике или сельском хозяйстве провоцирует быструю ценовую реакцию.

Читать по теме Рынок реагирует мгновенно: АЗС объяснили связь между войной в Иране и ценами на горючее Глобальный кризис на Ближнем Востоке ударил по украинскому рынку горючего.

Однако экономические причины только часть проблемы. Нынешний скачок цен имеет признаки искусственного раздувания.

Отсутствие жестких механизмов государственного регулирования или действенного контроля за маржинальностью трейдеров позволяет компаниям повышать цены быстрее, чем требует реальная стоимость импортируемого ресурса на границе.

Все, рост будет определяться их аппетитами, потому что никакой связи с реальными ценами на нефтепродукты на границе у этой вакханалии нет,

– подчеркивает Геннадий Рябцев.

Чувствуя безнаказанность и высокий спрос со стороны фермеров, ритейлеры используют момент для максимизации доходов, что эксперт прямо называет вторым этапом спекуляции на энергорынке.

Последующая ситуация на заправках будет зависеть от интенсивности боевых действий на Ближнем Востоке и готовности украинского правительства вмешаться в процессы ценообразования. Если мировое напряжение не спадет, котировки нефти продолжат лихорадить рынок.

В сочетании с активной фазой посевной кампании, это может привести к дальнейшему отрыву цены дизеля от бензина. Для конечного потребителя это означает не только более дорогую заправку авто, но и потенциальное удорожание логистики и пищевых продуктов в среднесрочной перспективе 2026 года.

Раньше мы писали, будет ли бензин по 150 грн на литр – читай в материале, как в Раде отреагировали на такие прогнозы соцсетей.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!