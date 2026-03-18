Чому дизель дорожче за бензин: головні причини такої ситуації на ринку

Ринок нафтопродуктів України у березні 2026 року демонструє нетипову динаміку: вартість дизельного пального впевнено перевищила ціну на бензин. Ця ситуація зумовлена поєднанням глобальної геополітичної нестабільності та специфічних внутрішніх чинників.

Основним зовнішнім тригером стало чергове загострення конфлікту на Близькому Сході, що спровокувало коливання світових котирувань нафти.

Оскільки побоювання щодо стабільності постачання сировини зростають, міжнародні ринки реагують миттєвим здорожчанням нафтопродуктів, що автоматично відображається на українських стелах АЗС.

Чому дизель дорожче за бензин у 2026: в чому причина

Окрім зовнішнього впливу, значну роль відіграє внутрішній попит, який у березні традиційно досягає пікових значень. Як зазначає експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев у коментарі Комерсанту, дизельне пальне зараз є критично необхідним ресурсом для українського агросектору.

Старт весняних польових робіт змушує аграріїв закуповувати пальне у великих обсягах для забезпечення техніки, що створює додатковий тиск на ринок. На відміну від бензину, який споживається переважно приватним транспортом, дизель є паливом економіки, тому будь-яке зростання попиту в логістиці чи сільському господарстві провокує швидку цінову реакцію.

Проте економічні причини — лише частина проблеми. Нинішній стрибок цін має ознаки штучного роздмухування.

Відсутність жорстких механізмів державного регулювання або дієвого контролю за маржинальністю трейдерів дозволяє компаніям підвищувати ціни швидше, ніж цього вимагає реальна вартість імпортованого ресурсу на кордоні.

Все, зростання буде визначатися їхніми апетитами, тому що жодного зв’язку з реальними цінами на нафтопродукти на кордоні ця вакханалія не має,

— підкреслює Геннадій Рябцев.

Відчуваючи безкарність та високий попит з боку фермерів, ритейлери використовують момент для максимізації прибутків, що експерт прямо називає другим етапом спекуляції на енергоринку.

Подальша ситуація на заправках залежатиме від інтенсивності бойових дій на Близькому Сході та готовності українського уряду втрутитися в процеси ціноутворення. Якщо світова напруга не спаде, котирування нафти продовжать лихоманити ринок.

У поєднанні з активною фазою посівної кампанії це може призвести до подальшого відриву ціни дизеля від бензину. Для кінцевого споживача це означає не лише дорожчу заправку авто, а й потенційне здорожчання логістики та харчових продуктів у середньостроковій перспективі 2026 року.

