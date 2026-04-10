Індекс інфляції за березень 2026: аналіз зростання цін

У березні 2026 року споживчі ціни в Україні продовжили рости: інфляція за місяць склала 1,7% порівняно з лютим, а у річному вимірі — 7,9% до березня 2025 року.

Базова інфляція була трохи нижчою — 1,5% за місяць і 7,1% у річному вимірі. Це говорить про те, що основні коливання цін пояснюються не лише сезонними змінами, а й загальною динамікою попиту та витрат.

Індекс інфляції за березень 2026 року — що подорожчало найбільше

Найпомітніше в березні подорожчали продукти харчування та безалкогольні напої — у середньому на 1,3%.

В топі подорожчання — яйця, які додали одразу 7,7%.

Також дорожчали продукти переробки зернових, соняшникова олія, фрукти, хліб, риба, яловичина, овочі, безалкогольні напої та сало (приблизно на 0,8–4,8%).

Водночас частина товарів стала дешевшою: цукор, макарони, рис, свинина, м’ясо птиці та масло знизилися в ціні на 0,1–1,0%.

Алкоголь і тютюн додали 1,1%, це пояснюється насамперед подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг і взуття помітно подорожчали — на 12%, причому зростання цін на одяг і взуття було майже синхронним (11,8–12%). Це один із найпомітніших сезонних і ринкових стрибків місяця.

Транспорт також суттєво вплинув на інфляцію: тут загальне зростання цін склало 6,4%, здебільшого через підвищення цін на паливо та мастила (+13,2%).

Дорожчали й пасажирські перевезення — залізничні на 8,2%, автомобільні на 6,0%.

У сфері зв’язку ціни піднялися на 2,5%, головним чином через мобільний зв’язок (+3,8%).

Житлово-комунальні послуги загалом залишалися майже стабільними, без різких змін.

Загальна картина інфляції в березні 2026 — це результат сезонного подорожчання продуктів, суттєвого росту енергоносіїв і транспортних витрат, і водночас деякого зниження цін на базові продукти харчування.

