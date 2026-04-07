Тарифи на проїзд у Києві: чому ціни можуть здорожчати

Мер столиці Віталій Кличко доручив Департаментам економіки та транспорту КМДА підготувати розрахунки щодо перегляду вартості проїзду в громадському транспорті міста.

Рішення було прийняте після відповідних звернень профільних підрозділів адміністрації та профспілок транспортних підприємств, які наголошують на критичній необхідності приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва: вартість поїздки буде переглянута

Очільник міста зауважив, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою серед великих міст України, попри те, що її не змінювали ще з 2018 року.

Головною причиною майбутнього здорожчання Кличко назвав суттєве зростання витрат на експлуатацію транспорту. За останні роки значно подорожчали пальне, електроенергія та розхідні матеріали, а логістичні ланцюжки стали складнішими та дорожчими.

Наразі муніципальний транспорт столиці є глибоко дотаційним: лише на поточний рік з міського бюджету виділено 12 мільярдів гривень на підтримку галузі. Додатковим фінансовим тягарем для Києва залишається питання пільгового проїзду.

Мер наголосив, що держава вже протягом багатьох років не компенсує місту кошти за перевезення пільгових категорій пасажирів, як того вимагає законодавство. Внаслідок цього столиця щороку вимушена самостійно покривати витрати, які вимірюються сотнями мільйонів гривень.

За словами Віталія Кличка, Київрада планує перерозподілити бюджетні статті, щоб вивільнити кошти для підготовки до наступного опалювального сезону. Зменшення колосальних дотацій на транспортну сферу дозволить спрямувати частину грошей на зміцнення критичної інфраструктури та ремонт тепломереж.

