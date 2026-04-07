Тарифы на проезд в Киеве: почему цены могут подорожать

Мэр столицы Виталий Кличко поручил Департаментам экономики и транспорта КГГА подготовить расчеты по пересмотру стоимости проезда в общественном транспорте города.

Решение было принято после соответствующих обращений профильных подразделений администрации и профсоюзов транспортных предприятий, отмечающих критическую необходимость приведения тарифов к экономически обоснованному уровню.

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева: стоимость поездки будет пересмотрена

Глава города отметил, что стоимость проезда в Киеве остается самой низкой среди крупных городов Украины, несмотря на то, что ее не меняли еще с 2018 года.

Главной причиной грядущего подорожания Кличко назвал существенный рост расходов на эксплуатацию транспорта. В последние годы значительно подорожали горючее, электроэнергия и расходные материалы, а логистические цепочки стали сложнее и дороже.

Сейчас муниципальный транспорт столицы глубоко дотационный: только на текущий год из городского бюджета выделено 12 миллиардов гривен в поддержку отрасли. Дополнительным финансовым бременем для Киева остается вопрос льготного проезда.

Мэр подчеркнул, что государство уже на протяжении многих лет не компенсирует городу средства за перевозку льготных категорий пассажиров, как того требует законодательство. В результате столица ежегодно вынуждена самостоятельно покрывать расходы, которые измеряются сотнями миллионов гривен.

По словам Виталия Кличко, Киевсовет планирует перераспределить бюджетные статьи, чтобы высвободить средства для подготовки к следующему отопительному сезону. Уменьшение колоссальных дотаций на транспортную сферу позволит направить часть денег на укрепление критической инфраструктуры и ремонт теплосетей.

