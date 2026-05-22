Погода в Днепре на июнь 2026: летняя стабильная жара придет в город

До начала календарного лета остаются считанные дни. Вскоре днепряне смогут наслаждаться длительными вечерними прогулками, а жаркие дни разбавят свежесть первых летних дождей.

Для того чтобы эффективно распределить время на отпуск или уикенды и максимально использовать погожие дни, читай в материале, какая будет погода в Днепре на июнь 2026 и нужно ли с собой носить зонтик.

Погода в Днепре на июнь 2026 года: первая декада, с 01.06 по 10.06

Дебютные дни июня принесут в Днепр комфортную и ясную погоду. В период со 2 по 7 июня ожидается относительно пасмурное небо, однако солнце тоже будет появляться на небе в течение этого времени. В то же время, начало декады может несколько помешать планам: 1 и 3 числа в городе прольют несильные дожди.

Температура воздуха в начале месяца будет держаться летних показателей: в дневные часы ожидается +21°C…+26°C, а в ночные часы термометры будут показывать около +12°C…+18°C.

Погода в Днепре в июне 2026 года: вторая декада, с 11.06 по 20.06

Вторая десятидневка июня ознаменуется стабильным солнечным с переменной облачностью небом, хотя и будет сопровождаться периодической грозовой активностью.

Зонты горожанам понадобятся только 14 июня — в этот день в городе прогнозируется летняя гроза со ливнем. Все остальные дни будут сухими и без намеков на осадки.

В этот период столбики термометров достигнут также высоких значений за первую половину месяца. Днем воздух прогреется до отчитавшихся +23°C…+26°C, а ночью минимальная температура будет колебаться в диапазоне от +17°C до +19°C.

Прогноз погоды в Днепре на июнь 2026: с 21.06 по 30.06

В конце месяца будет дублировать погодные тенденции предыдущих декад, однако никаких осадков в этот период не предполагается. Напротив, небо будет почти полностью безоблачным, за исключением нескольких дней, однако скопление облаков не прогнозируется – это именно то время, когда можно насладиться летом по полной.

Именно под занавес июня температурные показатели выйдут на свой пик: днем ​​ожидается максимальная жара в пределах +26°C…+27°C, а ночью воздух будет остывать до комфортных для ночных прогулок +18°C…+19°C.

