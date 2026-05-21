Куда сходить в Киеве на выходные 23–24 мая 2026: концерты, спектакли — лучшие события города

Киев неповторим во всём, и по качеству, и по количеству культурных событий — в том числе. Здесь одновременно могут проходить рок-концерты на террасах, симфонические вечера при свечах, импровизированные театральные постановки и большие шоу во дворцах культуры. И афиша на 23–24 мая 2026 это только подтверждает.

Итак, куда сходить в Киеве на выходные 23–24 мая 2026 — выбирай месяц и события по душе.

Куда сходить в Киеве на выходных 23–24 мая 2026: концерты

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, большой концерт украинской рок-группы с главными хитами и новыми песнями, 23 мая, 19:00, на террасе Gulliver, цена от 1800 гривен

Музыка Queen и Depeche Mode, симфоническое шоу под открытым небом с оркестровыми версиями хитов Queen и Depeche Mode, 23 мая, 19:00, TORONTO-KYIV COMPLEX, от 650 грн

АПАТИЯ, концерт альтернативной/дарк-рок группы с эмоциональным live-выступлением и атмосферной сценографией, 23 мая, 18:00, ATLAS, от 490 грн

TRUE TOUGH, хардкор/метал-концерт украинской тяжелой сцены, 23 мая, 17:30, Otel’, билеты от 490 грн

РОК-ХИТЫ в исполнении симфонического оркестра, симфонические аранжировки рок-классики и современных рок-хитов, 23 мая, 18:00, терраса River Mall, билеты от 450 гривен

РОК-ХИТЫ в исполнении симфонического оркестра, симфонические аранжировки рок-классики и современных рок-хитов, 23 мая, 18:00, терраса River Mall, билеты от 450 гривен Самая красивая музыка из кино, концерт саундтреков из культовых фильмов: Titanic, La La Land, Amélie, The Great Gatsby и других в исполнении оркестра Svitlo, 24 мая, 19:00, TORONTO-KYIV COMPLEX, от 650 грн

ПОП-ХИТЫ в исполнении симфонического оркестра, оркестровые версии современных поп-хитов в формате open-air концерта, 24 мая, 18:00, терраса Gulliver, вход от 450 грн

Читать по теме Куда пойти в Киеве в мае 2026 — афиша драйвовых ивентов для незабываемой весны

Куда сходить в Киеве на эти выходные: спектакли

SQUID: THE LAS VEGAS SHOW: танцевально-театральное шоу в стиле “Squid Game” с элементами перформанса, акробатики и неоновой атмосферы Лас-Вегаса, 22–24 мая, Октябрьский дворец, цена билета от 490 гривен.

Спектакль-импровизация Черное КУПЕ, комедийный импровизационный спектакль с интерактивом и юмором без сценария, 23 мая, 18:30, Дом культуры, билеты от 400 грн.

Танцевальный спектакль Detective Story: Lost, современная танцевальная постановка с детективным сюжетом, атмосферой загадок и интерактивной подачей, 24 мая, 19:00, Дворец культуры КПИ им. И. Сикорского, от 300 грн

Соседи сверху, комедия о двух супружеских парах и очень неловком ужине, 23 мая, 18:00, Театр СБУ / Дом архитектора, билеты от 340 грн

Второй медовый месяц, романтическая комедия о браке, ревности и втором дыхании в отношениях, 23 мая, 18:00, Культурный центр Печерск Палац, цены от 300 грн

Стендап на троих, трое комиков + ведущий, Бочка PUB, 23–24.05, билеты от 350 грн

Спектакль Не все дома — легкая комедия в формате сценического ситкома: много путаницы, ревности, флирта, случайных поцелуев и дверей, которые постоянно хлопают, 24.05, киевский драматический театр Браво, билеты от 390 грн

Куда сходить в Киеве на эти выходные бесплатно

А в целом Киев на выходных лучше всего ощущается во время прогулок без плана.

Набережная возле River Mall — это вечерний город, Днепр, кофе и самокаты. Особенно красиво после 19:00 на закате.

Пейзажная аллея — более хаотичная и киевская: мозаики, скульптуры, музыканты. Здесь хорошо просто сидеть и смотреть на Подол.

Парк возле музея Второй мировой войны — это красивые панорамы на левый берег и Родину-Мать. Менее шумно и очень красиво на закате.

Подол вечером — это бары, музыка и живая уличная атмосфера. Лучше всего просто гулять по Контрактовой, Сагайдачного и дворам.

На выходных также будет многолюдно на ВДНХ, там могут быть ярмарки и концерты.

А скоро — День Киева 2026, стоит подготовиться к нему и наметить собственную программу отдыха.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!