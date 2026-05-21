Шавуот 2026: когда и как отмечают один из главных еврейских праздников

Шавуот — один из самых важных праздников еврейского календаря. Он связан с окончанием сбора пшеницы, традицией есть молочные блюда и обычаем украшать дома и синагоги свежими цветами.

Когда празднуют Шавуот в 2026 году

Шавуот — переходящий праздник, который всегда связан с Песахом. От него отсчитывают 49 дней — семь недель. Поэтому название переводится как: недели, а сам Шавуот ещё называют Пятидесятницей, потому что он наступает на 50-й день после Песаха.

В 2026 году праздник начнётся после захода солнца 21 мая и продлится до вечера 22 мая.

За пределами Израиля, в еврейской диаспоре, Шавуот обычно отмечают 2 дня, и во многих общинах это время считается нерабочим для религиозных евреев.

В Израиле праздник является государственным выходным.

Шавуот — что это за праздник

Главное событие, которое вспоминают в Шавуот, — дарование Торы еврейскому народу.

После выхода из Египта евреи около 40 лет бродили по пустыне и достигли горы Синай.

По преданию, именно там Моисей получил от Бога Десять заповедей, высеченные на каменных скрижалях. Они стали основой Торы и главными моральными правилами жизни.

Вместе с ними Моисей получил и устные объяснения. Часть он записал — так появилась Письменная Тора, а другая часть долго передавалась устно и была записана спустя столетия. Позже эти тексты легли в основу Талмуда и Мидраша.

Но Шавуот — это не только духовный праздник, но и аграрный день, который называют Днём бикурим, то есть “первых плодов”.

В древности люди приносили в синагоги первый урожай земли Израиля: пшеницу, ячмень, виноград, инжир, гранаты, оливки и финики. Это было выражением благодарности за урожай и просьбой о будущем благословении.

Как отмечают Шавуот 2026 — основные традиции

Одна из главных традиций — провести всю ночь за изучением священных текстов. Это символическое бодрствование напоминает подготовку к получению заповедей на Синае.

Во время праздничной службы обязательно читают Десять заповедей. Это ключевой момент дня, который подчёркивает духовную основу Шавуота.

Дома и синагоги украшают зеленью, цветами и иногда фруктами. Это символ обновления природы и благодарности за урожай.

В Шавуот традиционно едят молочные блюда — сырники, запеканки, сырные десерты. Это связывают с образом Торы как духовного молока, которое даёт мудрость.

В синагогах читают Книгу Рут — историю женщины, принявшей иудаизм. Это символ выбора веры и единства народа.

Как празднуют Шавуот сегодня

Сегодня Шавуот отмечают не только по старым традициям, но и в более современном формате. Во многих общинах люди собираются на общие ужины с молочными блюдами, иногда добавляют и растительное меню.

Для детей проводят игры и простые мастер-классы, где объясняют смысл Десяти заповедей. Организуют лекции и просмотры фильмов об истории праздника, чтобы лучше понять его значение.

Также проходят благотворительные акции — люди помогают тем, кто в этом нуждается. Те, кто не может прийти лично, подключаются к онлайн-урокам.

В соцсетях делятся фото праздничных столов и украшенных домов, чтобы быть частью праздника даже на расстоянии.

