Когда образовался Израиль: история возрождения из пепла

Появление на карте государства Израиль – одно из самых удивительных событий в мировой политике. Когда образовался Израиль, кем был создан и об этапах его становления читайте в нашем материале.

Общие сведения об Израиле

Израиль расположен на Ближнем Востоке. Его территория граничит с Египтом, Сирией, Ливаном и Иорданией.

Государство Израиль расположено на пересечении трех континентов: Азии, Европы и Африки.

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Население по состоянию на 1 января 2021 года – 9 291 000 человек, территория – 22 072 км².

Израильтяне — нация, разнообразная по своим этническим корням, образу жизни, религиям, традициям и культуре. Евреи составляют 75,4% населения Израиля, арабы – 20,5%.

Официальный язык – иврит.

Государственное устройство: Парламентская республика.

Что было на территории Израиля до обретения государственности

Приблизительно в 15-14 веке длился период истории Израильского государства, а начался он с выходом из Египта Израильского народа и его поселения в бывшем Ханаане.

Приблизительно в 1100-950 годах произошел расцвет государства.

Приблизительно в 950 году до Р. Х. Израильское царство было разделено на Северо-Израильское со столицей в Самарии и Иудейское царство со столицей в Иерусалиме.

Приблизительно в 720 году до Р. Х. с падением Израильского царства перед Ассирией народ был переселен в Междуречье. Иудейское царство существовало еще некоторое время.

В 332 г. до Р. Х. Израиль был захвачен Александром Македонским. После него Израиль входил в Селевкидское царство.

Римский генерал Помпей завоевал Иудею 64 года до Р. Х. Во времена римского владычества эта земля стала называться Палестиной. Вот и потому Палестина — это территория, которую евреи считают своей исторической родиной, аргументируя это тем, что в библейские времена здесь жили иудейские племена.

После уничтожения Иудейского государства римлянами, евреи почти 2000 лет не имели своего государства. Они рассеялись по всему миру.

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Когда образовался Израиль: список основных исторических этапов

Возвращение к “Земле обетованной” было вековой мечтой еврейского народа. Он боролся за независимость кровью на каждом этапе своего существования. Но все попытки формирования независимой страны до поры до времени терпели крах, пока не произошли события, которые привели к осуществлению этой мечты. Это:

организация сионистского движения в 1897 году;

декларация Бальфура;

британский мандат на Палестину;

план ООН по разделу Палестины;

создание государства Израиль и война за независимость.

Рост антисемитизма в середине и конце 19 в. подтолкнул еврейскую интеллигенцию к идее создания независимого еврейского государства. В 1882 году началась первая волна возвращения евреев, спасавшихся от погромов в Восточной Европе на Землю обетованную, которая тогда была под Османской империей. Этот период в еврейской истории называют Первой Алией (1882–1903).

В тех же годах зародилось движение сионистов. Сионизм — еврейский национализм, движение евреев конца создания государства Израиль.

В 1897 г. Первый Сионистский Конгресс провозгласил своей целью создание независимого государства евреев. Его возглавил австро-венгерский еврей Теодор Герцль. Он и является основным идеологом сионистского движения.

В 1904 году началась Вторая Алия. Продолжалась она 10 лет, в течение которых в Османскую Палестину уехало 40 тыс. евреев, бежавших из Российской империи от погромов. И таких волн эмиграции в Палестину для создания государства Израиль было более пяти.

По итогам Первой мировой войны Османская империя утратила власть над Палестиной.

В 1917 году глава МИД Британии Артур Бальфур написал декларацию с обещанием помочь евреем создать в Палестине “собственный национальный дом”, которую затем поддержали такие государства как США, Франция и Испания.

1922 Лига Наций на основе декларации Бальфура поддержала британский мандат на Палестину.

Новая возможность развития самостоятельного государства возникла в послевоенные годы на волне формирования нового мирового порядка. Поддержка этой идеи миром окрепла, учитывая ужасное истребление евреев во время второй мировой войны — так называемый Холокост.

В 1947 году ООН приняла резолюцию с разделением британского мандата. За ней 56% Палестины отходит евреям. 43% — арабам, а город Иерусалим остается под протекторатом ООН. За это решение проголосовали 33 страны, 14 против, 10 воздержались.

Когда и кем было провозглашено государство Израиль

14 мая 1948 года, за день до завершения действия британского мандата в Палестине, Еврейский Национальный совет под председательством Давида Бен-Гуриона, ссылаясь на Резолюцию ООН, провозгласил создание государства Израиль. Первым премьер-министром стал Давид Бен-Гурион, а первым президентом – Хаим Вейцман.

Во второй день после провозглашения независимости началась израильско-арабская война 1948-1949 гг. Израиль выстоял и даже увеличил свою территорию. Государство Израиль предстало как политический и исторический факт и постоянно ведет борьбу за свое существование.

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