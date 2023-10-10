Ще є можливість! Як українцям покинути Ізраїль — речник МЗС України

Ситуація в Ізраїлі залишається небезпечною для мирних мешканців. Відомо, що нині на території країни перебуває щонайменше 14 тисяч українців.

Як українцям покидати територію Ізраїлю та чи безпечно це взагалі робити, розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у прямому ефірі телемарафону Єдині новини.

Як українцям покинути Ізраїль

Понад 700 заяв від українців отримало наше посольство в Ізраїлі. Сімох громадян України, які вважалися зниклими безвісти на Півдні країни, вдалося відшукати — тепер вони перебувають у безпечному місці.

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Ще для шести родин знайшли тимчасове житло в Ізраїлі. Постраждав і семирічний хлопчик: його найближчим часом буде повернуто на територію України. Є також й інформація про двох загиблих українок в Ізраїлі й можливо, ця цифра збільшиться до п’яти.

Авіасполучення з Ізраїлем припинене, але у людей є можливість виїхати як з Ізраїлю, так і з сектора Гази. До українського посольства звернулося понад 300 громадян, що прагнуть покинути Ізраїль, та 150 осіб, що нині перебувають на території сектора Гази.

Олег Ніколенко каже: деякі компанії продовжують літати з Ізраїлю, тож варто звертатися до комерційних авіаліній.

— Перший шлях покинути Ізраїль — зробити це через аеропорт Бен-Гуріона. Радимо громадянам покидати країну за допомогою комерційних авіаліній. Наша команда опрацьовує й інші можливі шляхи, тож як тільки вони будуть відомі, ми повідомимо громадян.

Ті українці, що звернулися до українського посольства, дали свої контакти та чекають зворотного зв’язку.

Складнішою є ситуація в секторі Гази, там тривають активні бойові дії. Вивезення громадян є нині неможливим, адже на території немає безпечних умов.

Обмеження на діяльність українських дипломатів накладається на південні регіони Ізраїлю та палестинські землі.

Яка нині ситуація в Ізраїлі та що відомо про кількість загиблих і постраждалих, ми розповідали тобі раніше.

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