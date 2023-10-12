Кількість загиблих зростає, а ХАМАС готується до гри в довгу: яка ситуація в Ізраїлі 12 жовтня

Україна готує термінове вивезення громадян із сектора Гази. За даними речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, наразі відомо вже про сім загиблих українців в Ізраїлі. Ще дев’ять українських громадян дістали поранень, також дев’ять осіб вважаються зниклими безвісти.

Близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Гази.

Скільки загиблих в Ізраїлі

Та в Ізраїлі продовжують знаходити жертв терору. Як повідомляє речник армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус, кількість жертв вже перевищила 1200 осіб.

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Я повторюю цю цифру, адже в це просто важко повірити. На жаль, це не остаточні дані й кількість жертв зростає.

Також триває ідентифікація тіл. Більшість із загиблих — цивільні особи. Що стосується поранених, то за даними видання The Times of Israel, понад 3300 осіб дістали поранень, ще близько 200 людей викрадені та вивезені на територію сектора Гази. Наразі їхня долю невідома.

Тель-Авів координує дії з Вашингтоном. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху поговорив з президентом США Джо Байденом та подякував за підтримку.

Ми не бачили такого з часів Голокосту. Сотні вбитих, цілі сім’ї загинули у власних будинках, понад сотня викрадених людей, серед яких і діти. Масштаби цього зла приголомшують. Ми ніколи не бачили такої жорстокості в історії держави. Ці терористи навіть гірші за ІДІЛ.

Також міністр енергетики Ісраель Кац пообіцяв, що Ізраїль не буде постачати до сектора Гази електроенергію та воду, як це робив раніше, поки ті, хто був викрадений бойовиками ХАМАС, не повернуться додому.

— Жоден електричний вимикач не буде ввімкнено, жоден водяний гідрант не буде відкритий і жоден бензовоз не заїде, поки викрадені ізраїльтяни не повернуться додому. Гуманітарна допомога для гуманності. І ніхто не буде нам проповідувати мораль.

Що відомо про бойові дії в Ізраїлі та секторі Гази

Водночас ізраїльська армія рішуче налаштована знищити гніздо бойовиків організації ХАМАС. В ніч на 12 жовтня вони атакували 500 об’єктів у секторі Гази, знищили понад 200 цілей. Зокрема, ізраїльські військові ліквідували одного з командирів бойовиків Мухаммеда Абу Шамала та його будинок, який використовувався для зберігання морської зброї, призначеної для використання в терористичних операціях проти Ізраїлю. Про це заявив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

Був убитий також агент ХАМАС Мустафа Шахін, який знімав і транслював атаку бойовиків на південь Ізраїлю.

Ми зведемо рахунки з усіма, хто був причетний до жахів війни. Ми беремо відео з інтернету та ідентифікуємо їх за допомогою розпізнавання обличчя, — написав Даніель Хагарі.

Водночас Ізраїль мобілізував вже близько 360 000 резервістів. А ізраїльські військові поступово відвойовують територію, у звільнених районах жителям допомагають розбирати завали після атак терористів.

Міністр оборони Йоав Галлант у ввечері 11 жовтня на прес-конференції пообіцяв стерти ХАМАС з лиця землі. Разом з цим військовий речник підполковник Річард Хехт заявив, що ізраїльські війська готуються здійснити наземний маневр. Однак політичне керівництво наразі не віддало наказ для цього.

Поки ж Ізраїль як допомогу від США отримав боєприпаси, посилені системи ППО, а для стримування новин атак Середземним морем прибуде найбільший у світі американський авіаносець.

Однак, як повідомляє генерал-майор Рафі Міло, існують підозри, що ХАМАС готується до тривалого конфлікту з Ізраїлем. Про це свідчило десятигодинне затишшя в ракетних атаках, яке перервалось знову сиренами та черговим обстрілом, зокрема міст Ашкелон, Нетанія та ще кількох поселень на західному березі. Як зазначив військовий, більшість ракет було перехоплено, інші впали на відкритій території та не завдали шкоди.

ХАМАС керує вогнем у спосіб, який розрахований на тижні, і вони знизили швидкість стрільби приблизно до 200-400 ракет на день, щоб дозволити собі вести дуже тривалий бій.

Місцеві повідомляють також, що вчора, 11 жовтня, було повідомлено про масовану атаку півдня Ізраїлю. Однак пізніше місцева влада заявила, що це була кібератака на систему.

Що говорять у світі про ситуацію в Ізраїлі

Радник з національної безпеки Білого дому Джейк Салліван зазначив, що США готові підтримувати одночасно волелюбний народ України та державу Ізраїль.

Ми будемо це робити на постійній основі. У нас достатньо грошей для цього. Також є кошти, щоб забезпечити Ізраїль тим, що йому потрібно.

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Зараз Україна та Ізраїль борються з глобальним злом. Адже тероризм проявився як у звірствах російської армії, так і в злочинах бойовиків ХАМАС. Про це в Брюсселі заявив президент України Володимир Зеленський та додав, що в Україні розуміють, наскільки болючою є ця трагедія.

Я пригадую перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Це була найстрашніша трагедія, багато людей загинуло. Було дуже важливо не відчувати себе наодинці. Відчуття підтримки може допомогти вам урятувати вашу країну, людей і життя. Єдність важливіше, ніж самотність.

Разом з тим держсекретар США Ентоні Блінкен вже прибув з візитом до Ізраїлю та написав, що США завжди будуть рішуче виступати проти тероризму.

Чому атака терористів була неочікувано успішною

Аналітики назвали попередні причини несподівано успішної атаки бойовиків. Серед них — нездатність ізраїльських спецслужб відстежити зв’язки бойовиків, помилки військового командування та занадто велика ставка на кіберзахист, який вдалось бойовикам зламати. А також ХАМАС зміг ввести в оману ізраїльські спецслужби: постійно у розмовах ватажки угруповань стверджували, що не планують нападати на Ізраїль.

Такого попередження не було. Ознаки, які з’явилися за кілька годин до цього, могли базуватися на різних ознаках розвідки, — сказав Даніель Хагарі.

А поки ізраїльські військові виконують різні оборонні завдання в містах та проводять патрулювання, засідки, розгортання блокпостів, щоб забезпечити безпеку жителів.

Також кожне військове протистояння йде пліч-о-пліч з болючими розповідями про їх реальних учасників. Читай історію подружжя з Ізраїлю, яке загинуло в боротьбі з ХАМАС.

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