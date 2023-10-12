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Кількість загиблих зростає, а ХАМАС готується до гри в довгу: яка ситуація в Ізраїлі 12 жовтня

Анна Боль, журналістка Факти ICTV Вероніка Бойко, журналістка програми Факти ICTV Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Жовтня 2023, 16:00
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