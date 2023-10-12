Мир

Число погибших растет, а ХАМАС готовится к игре в долгую: какая ситуация в Израиле 12 октября

Анна Боль, журналистка Факти ICTV Вероника Бойко, журналист программы Факты ICTV Даниэла Долотова, редактор сайта 12 октября 2023, 16:00
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