Число погибших растет, а ХАМАС готовится к игре в долгую: какая ситуация в Израиле 12 октября

Украина готовит срочную эвакуацию граждан из сектора Газа. По данным спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, в настоящее время известно уже о семи погибших украинцах в Израиле. Еще девять украинских граждан получили ранения, также девять человек считаются пропавшими без вести.

Около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа.

Сколько погибших в Израиле

В Израиле продолжают находить жертв террористов Как сообщает спикер армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, количество жертв уже превысило 1200 человек.

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Я повторяю эту цифру, ведь в это просто трудно поверить. К сожалению, это не окончательные данные и количество жертв растет.

Также идет идентификация тел. Большинство из погибших — гражданские лица. Что касается раненых, то по данным издания The Times of Israel, более 3300 человек получили ранения, еще около 200 человек похищены и вывезены на территорию сектора Газа. Пока их судьба неизвестна.

Тель-Авив координирует действия с Вашингтоном. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху побеседовал с президентом США Джо Байденом и поблагодарил за поддержку.

Мы не видели такого со времен Холокоста. Сотни убитых, целые семьи погибли в собственных домах, более ста похищенных людей, среди которых и дети. Масштабы этого зла ошеломляют. Мы никогда не видели такой жестокости в истории государства. Эти террористы даже хуже ИГИЛ.

Также министр энергетики Исраэль Кац пообещал, что Израиль не будет поставлять в сектор Газа электроэнергию и воду, как это делал ранее, пока те, кто был похищен боевиками ХАМАС, не вернутся домой.

— Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водяной гидрант не будет открыт и ни один бензовоз не заедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой. Гуманитарная помощь для гуманности. И никто не будет нам проповедовать мораль.

Что известно о боевых действиях в Израиле и секторе Газа

В то же время, израильская армия решительно настроена уничтожить гнездо боевиков организации ХАМАС. В ночь на 12 октября они атаковали 500 объектов в секторе Газа, уничтожили более 200 целей. В частности, израильские военные ликвидировали одного из командиров боевиков Мухаммеда Абу Шамала и его дом, который использовался для хранения морского оружия, предназначенного для использования в террористических операциях против Израиля. Об этом заявил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Был убит также агент ХАМАС Мустафа Шахин, снимавший и транслировавший атаку боевиков на юг Израиля.

Мы сведем счета со всеми, кто был причастен к ужасам войны. Мы берем видео из интернета и идентифицируем их с помощью распознавания лица, — написал Даниэль Хагари.

В то же время, Израиль мобилизовал уже около 360 000 резервистов. Израильские военные постепенно отвоевывают территорию, в освобожденных районах жителям помогают разбирать завалы после атак террористов.

Министр обороны Йоав Галлант вечером 11 октября на пресс-конференции пообещал стереть ХАМАС с лица земли. Вместе с этим военный спикер подполковник Ричард Хехт заявил, что израильские войска готовятся совершить наземный маневр. Однако политическое руководство пока не отдало приказ для этого.

Пока Израиль в качестве помощи от США получил боеприпасы, усиленные системы ПВО, а для сдерживания новостей атак Средиземным морем прибудет крупнейший в мире американский авианосец.

Однако как сообщает генерал-майор Рафи Мило, существуют подозрения, что ХАМАС готовится к продолжительному конфликту с Израилем. Об этом свидетельствовало десятичасовое затишье в ракетных атаках, которое снова прервалось сиренами и очередным обстрелом, в частности городов Ашкелон, Нетания и еще нескольких поселений на западном берегу. Как отметил военный, большинство ракет было перехвачено, другие упали на открытой территории и не причинили вреда.

ХАМАС управляет огнем способом, который рассчитан на недели, и они снизили скорость стрельбы примерно до 200-400 ракет в день, чтобы позволить себе вести очень продолжительное сражение.

Местные сообщают также, что вчера, 11 октября, было доложено о массированной атаке юга Израиля. Однако позже местные власти заявили, что это была кибератака на систему.

Что говорят в мире о ситуации в Израиле

Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан отметил, что США готовы поддерживать одновременно свободолюбивый народ Украины и государство Израиль.

Мы будем это делать на постоянной основе. У нас достаточно денег для этого. Есть также средства, чтобы обеспечить Израиль тем, что ему нужно.

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Сейчас Украина и Израиль сражаются с глобальным злом. Ведь терроризм проявился как в зверствах русской армии, так и преступлениях боевиков ХАМАС. Об этом в Брюсселе заявил президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что в Украине понимают, насколько болезненна эта трагедия.

Я помню первые дни полномасштабной войны России против Украины. Это была самая страшная трагедия, многие погибли. Было очень важно не чувствовать себя наедине. Ощущение поддержки может помочь вам спасти вашу страну, людей и жизнь. Единство — важнее, чем одиночество.

Вместе с тем, госсекретарь США Энтони Блинкен уже прибыл с визитом в Израиль и написал, что США всегда будут решительно выступать против терроризма.

Почему атака террористов была неожиданно успешной

Аналитики назвали предварительные причины неожиданно успешной атаки боевиков. Среди них неспособность израильских спецслужб отследить связи боевиков, ошибки военного командования и слишком большая ставка на киберзащиту, которую удалось сломать боевикам. А также ХАМАС смог ввести в заблуждение израильские спецслужбы: постоянно в разговорах главари группировок утверждали, что не планируют нападать на Израиль.

Такого предупреждения не было. Появившиеся за несколько часов до этого признаки могли базироваться на разных признаках разведки, — сказал Даниэль Хагари.

А пока израильские военные выполняют разные оборонные задачи в городах и проводят патрулирование, засады, развертывание блокпостов, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Также каждое военное противостояние идет бок о бок с болезненными рассказами об их реальных участниках. Читай историю супругов из Израиля, погибших в борьбе с ХАМАС.

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