Убили семерых террористов, чтобы спасти детей: история супругов из Израиля, погибших в борьбе с ХАМАС

Нет ничего хуже и страшнее войны. Так часто говорили наши родные, прошедшие Вторую мировую войну и репрессии советской власти. Теперь это знаем и мы, украинцы, защищающие страну и борющиеся за собственную жизнь в войне с Российской Федерацией.

Именно поэтому мы прекрасно понимаем чувства израильтян, противостоящих сектору Газа и боевикам ХАМАС. Ведь и там гибнут молодые люди.

Почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков в своем Facebook рассказал щемящую историю силы родительской любви, которая бережет детей во время войны.

Сейчас также смотрят

В Израиле погибла пара, защищавшая своих детей

Адар и Итай Бердичевские жили в городе Кфар-Аза в Израиле. Оба служили в армии Израиля и имели офицерские звания. Десять месяцев назад у пары родились близнецы.

Из-за начала новой фазы конфликта между Израилем и сектором Газа, пара вынуждена была защищать собственных детей своими силами: в доме было оружие, поэтому супруги не собирались сдаваться террористам.

— Они спрятали своих десятимесячных близнецов в мамаде (бомбоубежище — ред.), а сами, чтобы отвлечь внимание террористов от детей, ждали их в доме, — написал Почетный консул Олег Вишняков.

Адар и Итай погибли, но на пороге их дома лежали трупы семи террористов.

Известно, что малыши в течение 13 часов были в комнате сами, в конце концов, их нашли родственники семьи: брат и отец супругов. Мужчины также сражались с террористами, поэтому не могли добраться до близких раньше.

Сейчас дети находятся на попечении родных. А их родители отдали свои жизни за малышей.

Читать по теме Конфликт длится более 75 лет! Почему Израиль воюет с сектором Газа и какова история этих территорий Читай подробнее историю конфликта Израиля с сектором Газа.

Украинцы поддерживают Израиль в борьбе за жизнь его граждан. Наши ВСУ выразили поддержку коллегам из Израиля, а прочесть об этом можешь в нашем другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.