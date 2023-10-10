Вбили сімох терористів, аби врятувати дітей: історія подружжя з Ізраїлю, яке загинуло в боротьбі з ХАМАС

Немає нічого гіршого та страшнішого за війну. Так часто казали наші рідні, що пройшли Другу світову та репресії радянської влади. Тепер це знаємо й ми, українці, що боронять країну та борються за власне життя у війні з Російською Федерацією.

Саме тому ми дуже добре розуміємо почуття ізраїльтян, які протистоять сектору Гази та бойовикам ХАМАС. Адже і там гинуть молоді люди.

Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Олег Вишняков у своєму Facebook розповів щемку історію сили батьківської любові, яка береже дітей у часи війни.

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В Ізраїлі загинула пара, яка захищала своїх дітей

Адар та Ітай Бердичівські жили у місті Кфар Аза в Ізраїлі. Обоє служили в армії Ізраїлю та мали офіцерські звання. Десять місяців тому в пари народилися близнюки.

Через початок нової фази конфлікту між Ізраїлем та сектором Гази, пара змушена була захищати власних дітей самотужки: у будинку була зброя, тож подружжя не мало наміру здаватися терористам.

— Вони сховали своїх десятимісячних близнюків у мамаді (бомбосховищі — ред.), а самі, щоб відвернути увагу терористів від дітей, чекали на них у будинку, — написав Почесний консул Олег Вишняков.