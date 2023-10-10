Вбили сімох терористів, аби врятувати дітей: історія подружжя з Ізраїлю, яке загинуло в боротьбі з ХАМАС

Немає нічого гіршого та страшнішого за війну. Так часто казали наші рідні, що пройшли Другу світову та репресії радянської влади. Тепер це знаємо й ми, українці, що боронять країну та борються за власне життя у війні з Російською Федерацією.
Саме тому ми дуже добре розуміємо почуття ізраїльтян, які протистоять сектору Гази та бойовикам ХАМАС. Адже і там гинуть молоді люди.
Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Олег Вишняков у своєму Facebook розповів щемку історію сили батьківської любові, яка береже дітей у часи війни.
Адар та Ітай Бердичівські жили у місті Кфар Аза в Ізраїлі. Обоє служили в армії Ізраїлю та мали офіцерські звання. Десять місяців тому в пари народилися близнюки.
Через початок нової фази конфлікту між Ізраїлем та сектором Гази, пара змушена була захищати власних дітей самотужки: у будинку була зброя, тож подружжя не мало наміру здаватися терористам.
— Вони сховали своїх десятимісячних близнюків у мамаді (бомбосховищі — ред.), а самі, щоб відвернути увагу терористів від дітей, чекали на них у будинку, — написав Почесний консул Олег Вишняков.
Адар та Ітай загинули, але на порозі їхнього будинку лежали трупи семи терористів.
Адар та Ітай загинули, але на порозі їхнього будинку лежали трупи семи терористів.
Відомо, що малюки протягом 13 годин були в бомбосховищі самі. Зрештою, їх знайшли родичі сім’ї: брат та батько подружжя. Чоловіки також билися з терористами, тож не могли дістатися до близьких раніше.
Нині діти перебувають під опікою рідних. А їхні батьки зробили віддали власні життя за малюків.
Українці підтримують Ізраїль у боротьбі за життя його громадян. Наші ЗСУ висловили підтримку колегам з Ізраїлю, а прочитати про це можеш в нашому іншому матеріалі.
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