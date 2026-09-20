Стиль життя Свята

Коли Йом Кіпур 2026: що це за свято та чому варто спокутувати гріхи та просити прощення

Богдана Макалюк, журналістка сайту 20 Вересня 2026, 13:00 3 хв.
йом кипур 2026
Йом Кіпур Фото Pexels

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