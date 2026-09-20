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Чи можуть проблеми з яснами впливати на ризик деменції: що показало дослідження

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Вересня 2026, 09:00 3 хв.
Стан ясен і ризик деменції: вчені назвали результати 10-річного дослідження
Фото Pexels

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