Чи можуть проблеми з яснами впливати на ризик деменції: що показало дослідження

Стан ясен може бути пов’язаний не лише зі здоров’ям зубів, а й зі змінами в роботі мозку. До такого висновку дійшли японські науковці, які протягом десяти років спостерігали за станом порожнини рота та когнітивним здоров’ям майже 1400 дорослих.

Дослідники виявили зв’язок між кровоточивістю та рецесією ясен і підвищеним ризиком деменції. Водночас науковці наголошують: отримані результати не доводять, що захворювання ясен безпосередньо спричиняють деменцію.

Результати роботи опублікували в Journal of Clinical Periodontology.

Кровоточивість ясен і ризик деменції

Під час дослідження вчені порівняли стан ясен учасників із випадками розвитку деменції протягом десятиліття.

У людей, які мали серйозну кровоточивість ясен, ризик розвитку деменції з будь-якої причини був на 56% вищим, ніж у тих, хто мав найменшу кількість таких симптомів.

Вони також мали на 61% вищий ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Дослідники також звернули увагу на стан тканин навколо зубів. У людей із найбільш вираженим відступом ясен ризик деменції з усіх причин був на 59% вищим. А учасники, у яких були найглибші проміжки між яснами та зубами, на 72% частіше мали деменцію з усіх причин протягом періоду спостереження.

Чому стан ясен може бути пов’язаний із мозком

Кровоточивість і рецесія ясен можуть бути ознаками активного або прогресуючого запального процесу в ротовій порожнині.

Одна з можливих версій полягає в тому, що тривале запалення може впливати на організм системно. Японські дослідники припускають, що запальні сигнали здатні впливати на гематоенцефалічний бар’єр — захисну систему, яка відокремлює кров від тканин мозку.

Якщо цей механізм порушується, медіатори запалення можуть потрапляти до мозкової тканини та сприяти нейрозапаленню й пошкодженню нервових клітин.

Втім, це поки лише одна з наукових гіпотез. Дослідження не встановлює прямого причинно-наслідкового зв’язку між хворобами ясен і деменцією.

Чи можуть бактерії з рота впливати на мозок

Вчені також розглядають інший можливий механізм.

У попередніх експериментах на мишах пероральна інфекція певною бактерією призводила до її потрапляння та колонізації в мозку. Це супроводжувалося збільшенням вироблення білків, які пов’язують із патологічними процесами при хворобі Альцгеймера.

Однак результати дослідів на тваринах не можна автоматично переносити на людей. Для підтвердження такого механізму необхідні подальші дослідження.

Що відомо про дослідження

Робота японських науковців мала спостережний характер. Це означає, що дослідники фіксували стан здоров’я учасників і простежували його зміни, але не проводили експерименту, який дозволив би встановити причину та наслідок.

За десять років серед учасників зафіксували 267 випадків деменції з усіх причин і лише 51 випадок судинної деменції. Через відносно невелику кількість окремих випадків дослідникам складніше визначити, чому зв’язок із кровоточивістю ясен може відрізнятися залежно від типу деменції.

Автори роботи зазначають, що отримані результати потрібно перевірити на більших і різноманітніших групах людей.

Водночас вони припускають, що підтримання здоров’я пародонту в майбутньому може розглядатися як один із можливих факторів, пов’язаних зі зниженням ризику когнітивного погіршення.

Тож кровоточивість ясен не варто сприймати як ознаку того, що в людини обов’язково розвинеться деменція. Проте регулярний догляд за зубами та яснами залишається важливою частиною загального здоров’я.

Читай, як звичайний додаток для смартфонів може виявити ранню причину деменції.

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