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Гарячий чай і кава можуть бути небезпечними: вчені виявили зв’язок із раком

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Вересня 2026, 09:00 4 хв.
Гарячі напої підвищують ризик раку: що з’ясували вчені
Фото Pexels

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