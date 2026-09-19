Гарячий чай і кава можуть бути небезпечними: вчені виявили зв’язок із раком

Звичка пити дуже гарячий чай, каву чи інші напої може спричинити розвиток раку стравоходу. До такого висновку дійшли британські дослідники, які проаналізували дані майже 980 тисяч людей.

Особливу увагу вчені звернули не лише на температуру напою, а й на те, як часто люди його пили. Про це пише The Guardian.

Що з’ясували науковці

Учасники дослідження протягом 14 років повідомляли про свої харчові звички та стан здоров’я. Зокрема, вони оцінювали температуру гарячих напоїв, які зазвичай вживали. Варіанти відповідей були такими: дуже гарячі, гарячі, теплі або людина взагалі не пила гарячих напоїв.

Дослідники врахували температуру напою та виявили: у тих, хто щодня випивав шість або більше гарячих напоїв, ризик плоскоклітинної карциноми стравоходу був на 71% вищим, ніж у людей, які пили менше шести таких напоїв на день.

Водночас зв’язок між частим вживанням гарячих напоїв та іншим основним типом раку стравоходу — аденокарциномою — виявився незначним.

Дослідження очолювала Керен Папір, старша епідеміологиня з питань харчування відділу здоров’я населення Оксфордського університету.

Чому температура напою має значення

Вчені припускають, що проблема може бути саме в регулярному впливі високої температури на слизову оболонку стравоходу. Постійне теплове подразнення здатне пошкоджувати клітини, які вистилають орган.

Подібну закономірність раніше помічали й в інших регіонах світу. Дослідження, проведені в Азії, Африці, Південній Америці та на Близькому Сході, показували зв’язок між вживанням чаю або мате температурою близько 70 °C і вище та підвищеним ризиком раку стравоходу.

Ще у 2016 році Міжнародне агентство з досліджень раку, яке входить до структури Всесвітньої організації охорони здоров’я, віднесло дуже гарячі напої до категорії ймовірно канцерогенних для людини.

При цьому гарячі напої — далеко не єдиний фактор ризику. Серед основних причин розвитку раку стравоходу також називають куріння та вживання алкоголю.

Скільки випадків можна було б попередити

Автори роботи вважають, що зміна температури напоїв потенційно може вплинути на кількість випадків захворювання.

За їхніми оцінками, приблизно один із семи випадків плоскоклітинного раку стравоходу у Великій Британії можна було б уникнути, якби люди, які звикли пити напої дуже гарячими, вживали їх при нижчій температурі — ближчій до категорії гарячі.

Водночас дослідники наголошують, що навіть подальше зниження температури напоїв теоретично могло б запобігти ще більшій кількості випадків.

Чи потрібно чекати, поки чай охолоне

Фіона Осгун, керівниця відділу інформації про здоров’я Cancer Research UK, зазначила, що визначити конкретний час, протягом якого потрібно охолоджувати чай або каву, складно.

Її порада проста: якщо напій настільки гарячий, що його незручно пити, краще трохи почекати й не вживати його одразу після приготування.

Водночас у Cancer Research UK не вважають, що кафе, ресторани чи кав’ярні мають спеціально подавати чай і каву при нижчій температурі.

Науковці також звертають увагу на важливий нюанс: температура напоїв визначалася не за допомогою термометра. Люди самі оцінювали, наскільки гарячими вони зазвичай їх п’ють.

Професор молекулярної оральної онкології Лондонського університету королеви Марії Муй-Тек Тех зазначив, що така суб’єктивна оцінка могла вплинути на результати.

За його словами, поки не можна виключити, що люди, які легко переносять дуже гарячі напої або віддають їм перевагу, мають певні особливості чутливості слизової оболонки. Тому результати дослідження не варто трактувати як остаточний доказ прямого причинно-наслідкового зв’язку.

Отже, вчені радять звертати увагу не стільки на сам факт вживання чаю чи кави, скільки на температуру, при якій людина регулярно їх п’є. Якщо напій обпікає рот, краще дати йому охолонути.

Раніше ми писали, що кава може послаблювати дію антибіотиків — читай в матеріалі подробиці дослідження.

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