Проти стресу і старіння: вчені з’ясували, як кава захищає організм

Кава може допомогти клітинам краще боротися зі стресом, старінням та запаленням за допомогою захисного рецептора NR4A1. Користь кави для здоров’я проявляється в тому, що її сполуки можуть активувати цей рецептор, який допомагає захистити клітини від стресу та пошкоджень.

Як повідомляє Science Daily, до таких висновків дійшли у Техаському коледжі ветеринарної медицини та біомедичних наук США.

Кава корисна для здоров’я: як саме вона впливає

Раніше каву вже неодноразово пов’язували з довшою тривалістю життя та зниженням ризику деяких хронічних захворювань. Але біологічні процеси, які можуть пояснити цей вплив, не були до кінця зрозумілими.

Тепер дослідники виявили, що певні сполуки в каві можуть активувати NR4A1 — рецептор, який стає все важливішим у дослідженнях старіння, реакцій на стрес та захворювань. Зазначається, що NR4A1 — це ядерний рецептор, який допомагає контролювати активність генів під час стресу або пошкодження тканин.

— Якщо ви пошкоджуєте майже будь-яку тканину, NR4A1 реагує, щоб зменшити це пошкодження. Якщо ви прибираєте цей рецептор, пошкодження посилюється, – пояснюють дослідники.

Вченим вдалося з’ясувати, що кілька сполук у каві можуть зв’язуватися із NR4A1 та змінювати його активність. Найбільш активними були полігідрокси- та поліфенольні сполуки, такі як кавова кислота.

У лабораторних дослідженнях ці сполуки зменшували пошкодження клітин та уповільнювали ріст ракових клітин. Коли дослідники видалили NR4A1 з клітин, ці захисні ефекти зникли.

Також зазначається, що кофеїн — найбільший окремий компонент кави, однак він може бути не головним джерелом захисного ефекту напою. Натомість, природні сполуки, які також присутні в багатьох фруктах та овочах, сильніше впливали на рецептор NR4A1.

— Кофеїн зв’язується з рецептором, але в наших моделях він не має особливого впливу. Полігідроксильні та поліфенольні сполуки набагато активніші, — кажуть дослідники.

Раніше повідомлялося, що 2-3 чашки кави на день знижують ризик розвитку депресії.

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