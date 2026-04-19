2-3 чашки кави на день знижують ризик розвитку депресії — дослідження

Нове масштабне дослідження, опубліковане в науковому журналі Journal of Affective Disorders, підтвердило зв’язок між щоденним споживанням кави та станом психічного здоров’я людини.

Проаналізувавши дані понад 460 тисяч учасників із британського біобанку віком від 40 до 69 років, вчені дійшли висновку: помірність є ключем до психологічної стабільності.

Протягом тривалого спостереження, що тривало в середньому понад 13 років, було встановлено, що дві-три чашки кави на день суттєво знижують ризик розвитку психічних розладів.

Помірне споживання кави пов’язане зі зниженням ризику психічних розладів

Цікаво, що користь кави залежить від суворої дози. Ті, хто вживав занадто мало напою або повністю відмовлявся від нього, не відчували подібного захисного ефекту.

Водночас надмірне захоплення кофеїном — п’ять або більше чашок на день — навпаки, корелює з підвищеним ризиком розладів настрою.

Дослідники також зауважили, що позитивний вплив кави на психіку є більш вираженим у чоловіків. Під час аналізу враховувалися різні види напою — розчинна, мелена та навіть кава без кофеїну, що дозволило вченим глибше поглянути на механізми впливу інгредієнтів на мозок.

Науковці пояснюють такий ефект багатим складом напою, який налічує понад тисячу біоактивних інгредієнтів. Зокрема, кофеїн та хлорогенова кислота мають потужну протизапальну дію.

Оскільки хронічне запалення в організмі часто пов’язують із розвитком депресивних та тривожних станів, антиоксидантні та протизапальні сполуки кави допомагають нейтралізувати ці негативні процеси.

Це відкриття є надзвичайно актуальним на тлі глобальної статистики ВООЗ, згідно з якою понад мільярд людей у світі живуть із психічними розладами, що є однією з головних причин тривалої інвалідності.

Таким чином, звична ранкова кава може бути не просто способом прокинутися, а й дієвим інструментом профілактики ментальних проблем. Проте важливо пам’ятати про тонку межу між підтримкою організму та надмірною стимуляцією, яка може дати зворотний результат для нервової системи.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!