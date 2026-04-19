2-3 чашки кофе в день снижают риск развития депрессии

Новое масштабное исследование, опубликованное в научном журнале Journal of Affective Disorders, подтвердило связь между ежедневным потреблением кофе и состоянием психического здоровья человека.

Проанализировав данные более 460 тысяч участников из британского биобанка в возрасте от 40 до 69 лет, ученые пришли к выводу: умеренность является ключом к психологической стабильности.

В течение длительного наблюдения, которое длилось в среднем более 13 лет, было установлено, что две-три чашечки кофе в день существенно снижают риск развития психических расстройств.

Умеренное потребление кофе связано со снижением риска психических расстройств

Интересно, что польза кофе зависит от строгой дозы. Употреблявшие слишком мало напитка или полностью отказывавшиеся от него не испытывали подобного защитного эффекта.

В то же время чрезмерное увлечение кофеином – пять или более чашек в день – наоборот, коррелирует с повышенным риском расстройств настроения.

Исследователи также отметили, что положительное влияние кофе на психику более выражено у мужчин. При анализе учитывались различные виды напитка — растворимый, молотый и даже кофе без кофеина, что позволило ученым глубже взглянуть на механизмы воздействия ингредиентов на мозг.

Ученые объясняют такой эффект богатым составом напитка, который насчитывает более тысячи биоактивных ингредиентов. В частности, кофеин и хлорогеновая кислота оказывают мощное противовоспалительное действие.

Поскольку хроническое воспаление в организме часто связывается с развитием депрессивных и тревожных состояний, антиоксидантные и противовоспалительные соединения кофе помогают нейтрализовать эти отрицательные процессы.

Это открытие чрезвычайно актуально на фоне глобальной статистики ВОЗ, согласно которой более миллиарда человек в мире живут с психическими расстройствами, что является одной из главных причин длительной инвалидности.

Таким образом, обычный утренний кофе может быть не просто способом проснуться, но и действенным инструментом профилактики ментальных проблем. Однако важно помнить о тонкой границе между поддержанием организма и чрезмерной стимуляцией, которая может дать обратный результат для нервной системы.

