Почему кофе нельзя пить с антибиотиками: результаты нового исследования

Последнее исследование ученых свидетельствует о том, что кофе может ослаблять действие антибиотиков. Об этом пишут в PLOS Biology. Как именно исследователи смогли доказать факт, что кофе влияет на действие антибиотиков и можно ли теперь их совмещать — рассказываем в материале.

Кофе может ослаблять действие антибиотиков: исследование

Смешивание кофе с антибиотиками может оказаться плохой идеей. Это доказали немецкие исследователи из Вюрцбургского университета. По результатам исследования, даже одна чашка кофе каждый день может ослаблять действие определенных антибиотиков.

Ученые изучали влияние реакции бактерий Escherichia coli на кофеин. Исследование проводила международная группа учёных. Они изучили 94 разных химических вещества и то, как они изменили E. coli.

По меньшей мере, треть веществ, участвовавших в исследовании, влияют на активность генов. Но кофеин выделялся больше всего. Он приводил к снижению абсорбции кишечной палочкой некоторых антибиотиков, включая ципрофлоксацин.

Наши данные показывают, что несколько веществ могут тонко, но систематически влиять на регулирование генов у бактерий, — говорит микробиолог Кристоф Бинсфельд.

Исследование влияния кофе является частью большого труда о резистентности к антибиотикам. Она, кстати, растет и в Украине, и во всем мире. Адаптивные реакции использует и кишечная палочка, чтобы остаться в организме.

По словам исследователей, белок Rob значительно важнее, чем считалось ранее. Ведь он играет более важную роль в регуляции поступления и выхода бактерий. Он связан примерно с третью всех изменений, выявленных исследователями, включая вызванные кофеином.

Кофеин запускает каскад событий, начинающихся с гена-регулятора Rob и завершающихся изменением нескольких транспортных белков в E. coli, что, в свою очередь, приводит к снижению усвоения антибиотиков, таких как ципрофлоксацин.

Пока неизвестно, сколько кофе нужно выпивать человеку, чтобы усилить резистентность к антибиотикам, ведь исследования проводили в лабораторных условиях.

Но людям, которые употребляют антибиотики, стоит ограничить потребление кофе во время приема такого лекарства.

