Москва пригрозила Киеву “системными ударами”: как на это отреагировали дипломаты

После телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с Госсекретарем США Марко Рубио Россия открыто объявила о намерении наносить системные удары по украинской столице, призывая иностранных дипломатов немедленно эвакуироваться. В Киеве и Варшаве эти заявления уже назвали циничным шантажом.

Системные удары и ссылка на Анкоридж: что сказали в России

25 мая состоялся резонансный телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Госсекретарем США Марко Рубио. По поручению Путина Лавров официально заявил, что российская армия приступает к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве. Поводом для этого в Кремле традиционно назвали “террористические атаки” по территории РФ.

Интересно, что в ходе разговора Лавров апеллировал к договоренностям, якобы достигнутым в Анкоридже в августе 2025 года.

Читать по теме Когда закончится война в Украине: политолог Игорь Рейтерович назвал вероятный сценарий Политолог Игорь Рейтерович назвал два возможных варианта завершения войны в Украине. Что, по его мнению, может привести к длительной паузе в боевых действиях — читай в материале.

Ответ Украины: Мы не боимся шантажа

Министерство иностранных дел Украины мгновенно отреагировало на российские угрозы. Украинские дипломаты подчеркнули, что Россия терроризирует Киев ракетами и дронами уже более четырех лет, поэтому новые угрозы являются лишь попыткой запугать иностранный дипкорпус.

— Это бесстыдный шантаж. Москва фактически признается, что ее обстрелы направлены, в том числе, на запугивание дипломатов. Это станет еще одним доказательством в международных судах против агрессора, — заявили в МИД Украины.

Киев выразил искреннюю благодарность всем иностранным дипломатам, которые продолжают работать в столице, несмотря на российское давление. Украинская сторона призвала партнеров не эвакуироваться, а усиливать ПВО, что является наилучшим ответом на любые ультиматумы.

Оценка ситуации со стороны Министерства иностранных дел Польши

Жесткую позицию заняла и Варшава. МИД Польши заявил, что любые атаки на гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением.

Польские дипломаты напомнили Кремлю: поскольку РФ официально называет войну спецоперацией, любое попадание по иностранным представительствам будет расцениваться не как случайность, а как сознательный недружественный акт с соответствующими международно-правовыми последствиями.

Как отреагировали посольства стран на угрозы РФ

После громкого заявления МИД РФ о подготовке атак на центры принятия решений в Киеве посольства ведущих стран мира выступили с совместным осуждением российского террора.

В посольстве Франции в комментарии Суспільному риторику Москвы назвали неприемлемой и безответственной:

— Мы осуждаем эти последние безответственные заявления, сделанные Министерством иностранных дел России. Угрозы Москвы, в частности в отношении центров принятия решений и иностранных посольств в Украине, являются неприемлемыми и противоречат международным обязательствам России. Прежде всего они свидетельствуют о стремительном приближении к тупику, в котором оказалась российская агрессивная война, — отметили в ведомстве, добавив, что работа продолжается без изменений.

Схожую позицию заняла и Великобритания. В МИД страны подчеркнули, что любая атака на дипломатическую миссию станет серьезным нарушением международного гуманитарного права. По данным источников, планов по эвакуации британского персонала на данный момент нет.

Посол Евросоюза Катарина Матернова метко подытожила мотивы Кремля:

— Угрозы дипломатам и международным организациям – это не признак силы. Они являются признаком отчаяния. Чем агрессивнее и угрожающе становится Кремль, тем яснее становится, что режим Путина понимает, что он не может сломить стойкость Украины, как и поддержку ее партнеров.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига убежден, что новые угрозы Путина — это попытка манипулировать психологией Запада. По его словам, когда российский диктатор повышает градус риторики, он пытается затормозить помощь Украине.

— Мы знаем, когда он (Путин) повышает эту риторику. То есть он эскалирует, пытается повлиять на эту так называемую западную ментальность. Это его, знаете ли, опять же, насмешка над всеми мирными усилиями. Никаких признаков мирного процесса они не подают, наоборот, они эскалируют. Значит, и реакция мира должна быть пропорциональной, — подчеркнул Сибига.

Параллельно стали известны новые детали разговора между Сергеем Лавровым и Госсекретарем США Марко Рубио. Российский министр не только угрожал Киеву, но и передал через Рубио послание для Дональда Трампа. Сам Рубио позже несколько преуменьшил значение призыва эвакуировать посольство США, отметив, что Москва лишь в целом предупредила об опасности в Киеве, хотя и признал риск дальнейшей эскалации.

Польша в очередной раз поставила под сомнение правомерность пребывания России в Совете Безопасности ООН, призвав агрессора немедленно прекратить незаконную агрессию.

Пока Москва сыплет угрозами в высоких кабинетах, киевляне продолжают ликвидировать последствия уже совершенных военных преступлений. Напомним, что на данный момент число жертв последнего удара по Киеву возросло до трех человек.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!