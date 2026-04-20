Курбан-байрам 2026: когда начало и какие традиции этого мусульманского праздника

В Украине живет около 2 млн мусульман — таковы данные Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Совсем скоро начнется один из двух крупнейших мусульманских праздников — Курбан-байрам. В нашем материале рассказываем, что это за праздник, каковы его традиции и как правильно поздравлять.

Курбан-байрам 2026: начало и конец

Курбан-байрам в 2026 году начинается вечером 26 мая и заканчивается 30 мая.

Однако в некоторых странах его отмечают дольше. Утром 27 мая все мусульмане идут в мечети молиться за мир. На арабском этот праздник называется Ид аль-Адха и переводится как праздник жертвоприношения.

Его отмечают на десятый день месяца Зуль-хиджа и через 70 дней от Ураза-байрам. Праздничные дни определяются по лунному календарю, из-за отличий мусульманского и григорианского календарей, дата сдвигается на 11 дней каждый год.

В праздник вспоминается одна из историй Корана — о пророке Ибрагиме, которому приснился ангел Джабраил. По велению Аллаха он сказал Ибрагиму принести в жертву Всевышнему сына. В момент жертвоприношения Аллах велел вместо сына принести в жертву барана. За крепость веры Аллах вознаградил Ибрагима.

Главный день праздника — первый. В мечети звучат праздничные намазы. Перед утренней молитвой мусульмане омываются, подстригают волосы и ногти, одеваются в чистую одежду. Перед молитвой нежелательно есть.

После утреннего намаза происходит жертвоприношение — это баран, корова или бык, достигшие семи месяцев или двух лет соответственно. Для жертвоприношения выбирают здоровое животное. От одной семьи — одна жертва. Мясо делят на три части: для нуждающихся, для родных и для себя.

Однако главным является не жертва, а искупление грехов. За полтора месяца до праздника значительная часть верующих совершают паломничество в Мекку.

Что нельзя делать на Курбан-байрам

В Курбан-байрам принято раздавать милостыню, подарки. В то же время существует много запретов и ограничений на праздник. Люди избегают физической работы, ссор, алкоголя, грязной одежды.

Кроме алкоголя, нельзя употреблять вещества, изменяющие сознание и т.п. Это противоречит мусульманским ценностям.

Грязную, старую и порванную одежду на праздник носить нельзя. Это символизирует неуважение к праздничному дню.

В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Лучше уделить день молитвам, добрым делам, общению с родными. Лучше всего потратить день на благотворительность. Отказывать в милостыне или помощи нуждающимся нельзя ни в коем случае.

Кроме всего, строго запрещено мучить животное, которое становится жертвенным. Нельзя причинять ему боль или проявлять неуважение к животному. Также нельзя приносить в жертву больное животное, с дефектами и т.п. Нельзя продавать какую-либо часть этого животного.

Курбан-байрам 2026: как поздравлять

На Курбан-байрам ходят в гости и поздравляют друг друга так:

Ид мубарак! или Иду-кум мубарак! — “да будет благословен ваш праздник”

Ид аль-Адхья мубарак — “Благословенный праздник жертвоприношения”

Так’аббаля-Ллаху минна ва-мин-кум — “Пусть примет Аллах от нас и от вас!”

Поздравить мусульман с праздником можно и простым: С праздником Курбан-байрам!

