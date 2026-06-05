Погода в Шацке и на Свитязе в июле 2026: теплое лето с дождем в конце месяца

Июль – самый ожидаемый месяц для тех, кто планирует отдых на Шацких озерах. Голубые воды Свитяза, сосновые леса и свежий воздух Волынского Полесья привлекают тысячи туристов каждый год.

Читай, какая будет погода в Шацке и на Свитязе на июль 2026 и стоит ли брать с собой зонтик — в материале.

Погода в Шацке и на Свитязе в июле 2026: первая декада, с 01.07 по 10.07

Погода в начале месяца в Шацке кажется типично летним: преимущественно солнечно или переменная облачность без осадков. Первый день июля будет самым пасмурным в декаде — небо затянут тучи, но дождя не ожидается.

Уже со 2-3 числа солнце возьмет свое, и местные и туристы смогут полноценно наслаждаться пляжным отдыхом на Свитязе.

Температура воздуха в течение первых десяти дней будет колебаться от +21°C до +27°C днем, тогда как ночью термометр не опускается ниже +11…+16°C. Вода в озере к этому времени прекрасно прогреется, что сделает купание подлинным удовольствием.

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Погода в Шацке и на Свитязе на июль 2026: вторая декада, с 11.07 по 20.07

Середина месяца станет самым благоприятным временем для отдыха на природе: преимущественно ясно или переменная облачность, без осадков. Солнце будет щедро дарить свое тепло всем, кто приехал насладиться волынскими пейзажами.

Единственным исключением в этой декаде будет 17 июля — температура тогда несколько снизится до +23°C днем ​​и +10°C ночью, а небо станет более облачным.

В общей сложности в течение этих десяти дней дневная температура будет держаться на уровне +23…+27°C, а ночная — +10…+16°C. Именно эта декада — идеальное время, чтобы взять отпуск и отправиться в Шацк и на Свитязь.

Прогноз погоды в Шацке и на Свитязе на июль 2026: третья декада, с 21.07 по 31.07

Последняя декада месяца принесет определенные изменения в погоду: 21, 27-29 числа ожидаются грозы, поэтому следует иметь под рукой плащ или зонтик.

Погода в Шацке и на Свитязе с 23 по 27 числа снова стабилизируется и будет преобладать облачная или переменная облачность без осадков. Однако самый конец месяца – 30 и 31 июля – порадует дождями, которые освежат воздух и природу после жарких недель.

Температура в течение третьей декады будет оставаться комфортной: днем ​​+23…+27°C, ночью +12…+15°C. Несмотря на грозы и дожди в конце месяца, июль обещает быть прекрасным для отдыха на Шацких озерах.

Фото: shatsk.com.

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