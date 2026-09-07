Бабье лето 2026 в Украине: будет ли еще тепло и когда ждать солнечной погоды

Бабье лето — это тот самый короткий осенний подарок, когда после первых холодов природа вдруг возвращает солнце, тепло и почти летнее настроение.

Можно ли назвать в 2026 году точную дату такого потепления? Рассказываем в материале.

Когда будет бабье лето 2026

Бабье лето не приходит по четкому графику, а появляется вместе с антициклоном — рассказал изданию Тrueua начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Наиболее вероятный период для бабьего лета 2026 в Украине — вторая половина сентября и начало октября.

Именно в это время после первого осеннего похолодания могут установиться несколько дней сухой, солнечной и теплой погоды. Однако конкретные даты станут понятны только ближе к самому периоду.

В сентябре 2026 года средняя температура в Украине, согласно прогнозу Укргидрометцентра, ожидается в пределах +11…+18°C, что соответствует климатической норме. Осадки также прогнозируют близкими к обычным показателям — 37–76 мм, а в Карпатах — 74–106 мм.

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Важно понимать: бабье лето — это не любое осеннее потепление. Речь идет о довольно устойчивом периоде сухой, солнечной и относительно теплой погоды, который приходит после похолодания.

Чаще всего такие условия создает антициклон — область повышенного атмосферного давления, которая приносит ясную погоду и много солнца.

Уже 8–10 сентября в Украине ожидается преимущественно сухая погода, а днем воздух может прогреться до +23…+28°C. Однако называть это бабьим летом пока не стоит.

Для него важно, чтобы потепление наступило именно после заметного осеннего похолодания.

Итак, бабье лето 2026 еще впереди, вероятнее всего, это будет конец сентября и начало октября.

Если погода будет благоприятной, украинцы еще успеют насладиться солнечными и по-летнему теплыми днями перед окончательным приходом типичной осени.

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