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Бабье лето 2026 в Украине: будет ли еще тепло и когда ждать солнечной погоды

Ольга Петухова, редактор сайта 07 сентября 2026, 19:30 2 мин.
бабине літо 2026
Фото Pexels

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