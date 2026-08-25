Погода на 1 сентября 2026 в Украине: как одеть школьника на линейку

Скоро 1 сентября 2026 года, и время подумать, как одеть ребенка, чтобы торжественная линейка и первый день в школе прошли комфортно.

Что обещают синоптики и каким регионам Украины повезет отпраздновать День знаний без осадков и резкого похолодания — в материале.

Погода на 1 сентября 2026 на севере Украины

По прогнозу Meteoprog, начало осени не принесет резкого похолодания, поэтому День знаний во всех регионах Украины может пройти при довольно комфортных условиях.

На севере страны, в частности на Сумщине и Черниговщине, будет тепло. В Сумах 1 сентября температура днем ожидается около +25°C. Утром будет свежее, поэтому для школьников, которые будут идти на праздничные линейки, лучше подготовить кофту или пиджак.

Погода на День знаний 2026 в Киеве и в центре Украины

В центральных областях погода будет теплой, возможна облачность, однако осадков пока синоптики не прогнозируют. В Киеве и соседних регионах температура может подняться до +24°C. День обещает быть довольно комфортным для торжеств под открытым небом.

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Погода на 1 сентября 2026 на востоке страны

На востоке страны также сохранится летнее тепло. В Харькове воздух 1 сентября может прогреться примерно до +26°C. В других восточных областях также ожидаются довольно высокие температурные показатели. Дожди подождут до следующего дня.

Погода на праздник Знаний 2026 на западе Украины

На западе Украины будет немного прохладнее. Во Львове прогнозируют около +23°C днем. В то же время утренние и вечерние часы могут быть довольно свежими, ведь ночью всего +12°C. Это стоит учесть, когда готовишь гардероб школьника.

Погода на 1 сентября 2026 на юге Украины

Теплее всего традиционно будет на юге. В Одессе температура может достигнуть около +27°C, поэтому начало календарной осени здесь сохранит летний характер.

Стоит учитывать, что прогноз на 1 сентября 2026 года с приближением даты может незначительно измениться.

А если планируешь посетить в сентябре 2026 года запад Украины или тебе посчастливилось жить в городе Льва, читай прогноз на первый месяц осени во Львове в нашем другом материале.

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