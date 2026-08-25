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Рождаемость в Украине в 2026: демографическая ситуация на грани кризиса

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 августа 2026, 10:30 3 мин.
В Украине на одного новорожденного приходится четверо умерших
Фото Pexels

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