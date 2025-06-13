Пригодятся соцсети: как разыскивают похищенных Кремлем детей

По данным портала Дети войны, официально удалось подтвердить факт вывоза из Украины в Россию 16 207 детей. Более 340 детей считаются пропавшими без вести.

Это страшные цифры, свидетельствующие о нацеленном геноциде украинского народа, который устраивает Кремль.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов во время брифинга рассказал, как происходят поиски пропавших без вести украинских детей и что в этом может помочь.

Как ищут похищенных детей

По словам Добросердова, поиск пропавшего или похищенного Россией ребенка имеет свою специфику. Особенно сложно постоянно визуально идентифицировать детей, которые ежегодно растут и меняются.

Кроме того, сложности добавляются в случаях, когда ребенку начинают изменять учредительные данные, то есть ФИО, национальность и т.д.

Источником информации могут стать социальные сети, которыми пользуются все дети.

В настоящее время не было допущено потери или какого-либо повреждения информации, содержащейся в Реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

— Есть госпредприятие Инфотех, которое обеспечивает функционирование этого реестра и защиту всех данных. Соответственно, все существующие протоколы по защите информации обязательно соблюдаются. На сегодня не было ни одного случая, когда бы мы фиксировали факты потери или какого-либо повреждения информации, находящейся в Реестре, — отметил Добросердов.

Возвращение тел военных

По словам Артура Добросердова, часто репатриированные тела сложно идентифицировать, а узнать визуально просто невозможно.

— Есть случаи, когда можно работать с отпечатками пальцев или провести определенные манипуляции, чтобы восстановить эти отпечатки пальцев. Но больше всего результатов по идентификации приобретаются именно во время проведения ДНК-экспертиз, — сообщил он.

Однако иногда из плена возвращаются бойцы, считавшиеся погибшими. Историю Артура Радомского, который снял свой портрет с Аллеи памяти, читай по ссылке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.