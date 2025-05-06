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Украина запускает ДНК-базу для поиска похищенных Россией детей

Анастасия Грубрина, журналист сайта 06 мая 2025, 12:00
ДНК-база для поиска детей
Фото Pexels
Украина запускает ДНК-базу для поиска похищенных Россией детей
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Украина запускает ДНК-базу для поиска похищенных Россией детей
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