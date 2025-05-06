В Украине продолжают работу над ДНК-базой для эффективного поиска депортированных в Россию детей. Об этом сообщают в Нацполиции. Все происходит в рамках национальной кампании Повернемо українських дітей додому. Что известно о ДНК-базе и как можно ее наполнить?

ДНК-база для поиска украинских детей: что известно

5 мая 2025 года началась общенациональная кампания по созданию ДНК-базы для поиска похищенных Россией детей. Для эффективного поиска собирают ДНК родственников пропавших детей.

Поиск по ДНК позволит найти детей даже после того, как россияне вывозят их в отдаленные уголки своей страны, меняют документы и имена, находят детям новые “семьи” и пытаются препятствовать поиску детей их родными.

Генетическую информацию изменить нельзя. ДНК-база сможет работать и через годы, так что это эффективный инструмент поиска.

Если вы являетесь кровным родственником пропавшего ребенка — сдайте образец ДНК. Это поможет вернуть его в Украину, — пишут в Национальной полиции.

ДНК-тест сдается методом мазка полости рта. Лучше всего, чтобы образцы сдавали родные родители или братья или сестры пропавшего ребенка. Также можно передать полиции личные вещи ребенка, где могла сохраниться ДНК: зубная щетка, расческа и т.д.

А тем, кому может быть известна любая информация о похищенных и депортированных в Россию украинских детях, следует сообщить обо всем в полицию. Подробный алгоритм, как это сделать, читай по ссылке.

По состоянию на 5 мая 2025 года известно о, по меньшей мере, 19 500 депортированных и похищенных Россией детей. Еще 624 украинских ребенка россияне убили и ранили почти 2000 детей.

Поиску украинских детей препятствуют, к сожалению, не только россияне, но отдельные политики и известные люди. В частности, в марте 2025 года Илон Маск отменил финансирование ученых из Лаборатории гуманитарных исследований (HRL) при Йельском университете, которые разыскивали украинских детей, депортированных в РФ.

А в нашем другом материале мы подробно рассказывали, что россияне делают с депортированными маленькими украинцами: как им ищут лояльные российские семьи, содержат в промежуточных пунктах, натурализуют, разделяют братьев и сестер, перевоспитывают.

Раньше мы рассказывали, почему россияне сперва вывозят сирот из Украины.

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