Твоя безопасность

Чтобы знать наверняка: как найти пропавшего без вести человека с помощью ДНК-экспертизы

Вероника Кононенко, редактор сайта 17 декабря 2022, 09:00
днк-експертиза
Фото: Pexels

Больше новостей
Сколько украинцев потеряло работу
Безработица или новые возможности: какая ситуация на рынке труда ожидается в 2023 году
Що подарувати батька на Новий рік
Небанально и от души! Что подарить родителям на Новый год 2023
Як зарядити телефон
Как зарядить телефон без электричества — пять действенных способов
Місячний календар риболовлі на грудень 2022 - коли клюватиме риба
Лунный календарь рыбалки на декабрь 2022 года: когда ожидать самого лучшего клева
Смотреть больше

Материалы по теме

Сколько украинцев потеряло работу
Безработица или новые возможности: какая ситуация на рынке труда ожидается в 2023 году
Як зарядити телефон
Как зарядить телефон без электричества — пять действенных способов
Комендантский час на Новый год
Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Видео
Комендантский час на Новый год

Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:55
Рудницьке
Разрушенные дома оживают, словно фениксы! Восстановление Рудницкого впечатляет
0:03:17
Нікополь
“Они изверги!” Россияне нанесли смертоносные обстрелы по Днепропетровской области
0:03:12
Покинуті тварини України
Их бросили умирать… Спасенные волонтерами животные восстанавливаются после пережитого
0:02:43
Придбали швидку в пам'ять про сина і допомогли фронту
Я ждала, но сын не позвонил: родители погибшего военного купили скорую на фронт
Обстрелы Украины 16 декабря
Обстрелы Украины 16 декабря: что известно на данный момент
0:02:58
Організація Землячки забезпечує українських захисниць усім необхідним
И одеждой, и лекарствами, и гигиеническими средствами — как волонтеры поддерживают украинских защитниц на передовой
0:12:24
Чи буде повторний наступ росіян на Київ - Сергій Грабський
Цель противника — уничтожить Украину как страну: Грабский о мечтах россиян захватить Киев
Борозенское
“Не освобождать — мы вас резать будем”: какой была оккупация Борозенского в Херсонской области
Больше видео
Як зарядити телефон
Читать дальше
Как зарядить телефон без электричества — пять действенных способов
Як усамітнення допомагає стосункам
Читать дальше
Как уединение сможет помочь отношениям? Психолог рассказала, почему важно проводить время наедине с собой

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь