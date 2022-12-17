Чтобы знать наверняка: как найти пропавшего без вести человека с помощью ДНК-экспертизы

ДНК-экспертиза — это процедура, которая поможет тебе найти пропавших родственников. Ведь в условиях войны в Украине ежедневно увеличивается количество людей, считающихся пропавшими без вести, как военных, так и гражданских.

На деоккупированных территориях правоохранители находят новые и новые братские могилы, где, к сожалению, может находиться и твой близкий человек.

Конечно, стоит верить и надеяться на лучшее до последнего, но важно знать наверняка, нет ли среди жертв войны человека, которого ты ищешь. Эта процедура подтвердит или исключит худшее.

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Однако невозможно инициировать экспертизу для поиска погибших по собственному желанию. В Минздраве рассказали, как ты можешь обратиться за ДНК-экспертизой и как проходит эта процедура.

ДНК-экспертиза: что сделать, чтобы сдать биоматериал

Сначала следует обратиться в отдел полиции с заявлением об исчезновении или поиске кровных родственников по месту жительства. После твоего заявления следователь выносит специальное постановление об отборе образцов биоматериала и назначении экспертизы для выделения твоего ДНК-профиля, который будет занесен в специальную базу.

Биоматериалы могут быть отобраны непосредственно в отделениях судебно-медицинской лаборатории или по поручению суда.

Важно, что образцы ДНК отбирают только у кровных родственников: родителей, детей пропавшего человека.

Как происходит процедура ДНК-экспертизы

У умерших людей, тела которых обнаружили, но не смогли идентифицировать, образцы ДНК будут брать судебно-медицинские эксперты.

Они передадут их для обработки в научно-исследовательский центр МВД, где для каждого найденного ДНК будет заведен профиль, а образцам — присвоен уникальный идентификатор.

Следовательно, когда родственник погибшего, профиль которого уже находится в базе, сдает свои образцы ДНК, происходит автоматическое сравнение образцов.

Если система находит совпадения в базе, то об этом информируется орган, назначивший экспертизу и проводящий досудебное расследование. Только после этого родственников погибшего информируют о совпадении.

К сожалению, многие дети остались фактическими сиротами, ведь их родители считаются пропавшими без вести. А можно ли при таких обстоятельствах взять ребенка к себе в семью?

Какие условия усыновления детей во время войны и какие документы для этого нужны, читай в материале.

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